Медикам должностные оклады повысили в полтора раза

С 1 апреля 2022 года должностной оклад медицинских работников увеличен на 50 процентов. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, по указу президента Садыра Жапарова для расчета должностных окладов работников бюджетной сферы Кыргызской Республики применяется единая базовая ставка в размере 7 тысяч 40 сомов.

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«Должностной оклад работников системы здравоохранения рассчитывается путем умножения размера минимальной базовой ставки (7 тысяч 40 сомов) на коэффициент кратности к должностным окладам. Если сегодня средняя зарплата врача составляет 12 тысяч 897,9 сома, то после повышения она составит 19 тысяч 346,86 сома, семейный врач до повышения получал 17 тысяч 197,1 сома, после повышения — 25 тысяч 795,6 сома, у среднего персонал до повышения было 11 тысяч 739,5 сома, после повышения — 17 тысяч 609,25 сома, у младшего — было 9 тысяч 989,4 сома, стало 14 тысяч 984,4 сомов, административный персонал будет получать 21 тысячу 677,8 сома вместо 14 тысяч 451,9 сома», — отметили в ведомстве.