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Общество

Цифра дня. 40 миллиардов сомов выделят на сельское хозяйство до конца года

Общая сумма средств, выделенная на сельское хозяйство, до конца года достигнет 40 миллиардов сомов. Об этом сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на республиканском совещании работников социальной сферы в Бишкеке.

Он добавил, что государство активно направляет ресурсы в сельское хозяйство. В пример привел выделение 26 миллиардов сомов кредитов для фермеров под 6 процентов годовых. Но этой суммы не хватит, чтобы обеспечить всех сельхозпроизводителей.

«Вместе со средствами на ирригацию, покупку семян и выделением других ресурсов общая сумма, выделенная на сельское хозяйство, до конца года достигнет 40 миллиардов сомов», — пояснил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229614/
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