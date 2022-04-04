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Общество

Названы обладатели премии «Грэмми»

В ночь на 4 апреля в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе прошла 64-я церемония награждения премии «Грэмми».

Как сообщается на сайте премии, «Грэмми» как лучшая песня года получила композиция Leave The Door Open дуэта Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак).

Лучшим новым исполнителем признана Оливия Родриго.

В номинации лучшее рок-исполнение победа досталась Making A Fire группы Foo Fighters. Награда за лучшее metal-исполнение досталась The Alien группы Dream Theater.

В номинации поп-музыки победу присудили песня Drivers License Оливии Родриго, а лучший поп-альбом — Love for Sale Леди Гага и Тони Беннетта. Лучшей танцевальной/электронной записью стала Alive Rüfüs Du Sol, лучшим танцевальным альбомом — Subconsciously Black Coffee.

Лучшим рок-альбомом признан Medicine At Midnight группы Foo Fighters. Награда за лучшее metal-исполнение досталась The Alien группе Dream Theater. «Грэмми» за лучшее традиционное R&B исполнение награждена H.E.R. за композицию Fight For You.

За лучшую рэп-композицию премию получили Канье Уэст и Jay-Z (Jail), а за лучший альбом в стиле рэп— Tyler, the Creator (Call Me If You Get Lost).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229612/
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