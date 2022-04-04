Повышение оплаты в детсаде Аламединского района. Комментарий организации

Повышение оплаты за ребенка в детсаде «Тумар» связано с ростом цен на продукты. Об этом 24.kg сообщили в детской образовательной организации.

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По ее данным, решение об увеличении оплаты приняли в связи с повышением цен на продукты питания на основании протокола общеродительских собраний и постановления Аламединского айыльного кенеша с февраля 2021 года. С 1 тысячи 300 сомов оплата поднята до 1 тысячи 600 сомов.

«К сожалению, никто не обращался с этим вопросом к заведующему детским садом и воспитателям. Предполагаем, что родитель, возможно, не посещал общеродительские собрания и не смог обратиться с данным вопросом к администрации. В августе 2021 года, в связи с многочисленным обращением поставщика по изменению рыночных цен и возникающей разностью цен на продукты и установленной оплаты в детском саду, вновь провели общеродительское собрание. Там решили поднять цену до 2 тысяч сомов. В день на каждого ребенка родители в среднем оплачивают по 95 сомов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оплата предусматривает помимо обеспечения питания коммунальные услуги, прочие расходы, эстетическое оформление, но ремонт финансируется из местного бюджета. Качество питания и норма для детей муниципального детского сада контролируются айыл окмоту.

«Оплата производится в кассе айыл окмоту. Отдельные родители из-за нехватки времени оставляют деньги воспитателям на дальнейшее проведение оплаты. Все переданные средства передают в кассу с ведомостью», — заключили в детсаде.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что в детском саду «Тумар» Аламединского района повысили оплату до 2 тысяч 100 сомов в месяц.