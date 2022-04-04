В Кыргызстане для водопользователей установят льготы

Министерство финансов предлагает внести поправки в Кодекс о неналоговых платежах за использование воды.

Согласно нормам Водного кодекса, предусматривается сбор за пользование водами, находящимися на территории КР, включая подземные воды, реки, ручьи, родники, озера, болота, ледники и снежники.

Кроме того, согласно Единому реестру государственных услуг, оказываемых госорганами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, поставка воды водопользователям является платной услугой, оказываемой Государственным агентством водных ресурсов.

Частников и предприятия предлагается исключить из списка плательщиков за пользование водными ресурсами и водными объектами.

В то же время Кодекс не содержит нормы о предоставлении льгот по водопользованию. Поэтому разработчики инициируют внесение поправок. Кодекс будет дополнен нормой о том, что льготы по уплате сбора устанавливаются водным законодательством страны.