Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписаны указы, распоряжение:

— Эркин Тентишев назначен советником президента на общественных началах; Подробнее

— Нурил Алымбаев назначен полномочным представителем президента в Чуйской области;

— Эркин Тентишев освобожден от должности полномочного представителя президента. Подробнее

«Окмотпресс»: Подписано постановление об одобрении проекта соглашения об ответственном хранении между компанией «Центерра Голд Инк.», ОАО «Кыргызалтын», Кыргызской Республикой и GLASSpecialistServicesLimited в качестве эскроу-агента.

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