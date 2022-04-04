Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписаны указы, распоряжение:
— Эркин Тентишев назначен советником президента на общественных началах; Подробнее
— Нурил Алымбаев назначен полномочным представителем президента в Чуйской области;
— Эркин Тентишев освобожден от должности полномочного представителя президента. Подробнее
«Окмотпресс»: Подписано постановление об одобрении проекта соглашения об ответственном хранении между компанией «Центерра Голд Инк.», ОАО «Кыргызалтын», Кыргызской Республикой и GLASSpecialistServicesLimited в качестве эскроу-агента.
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