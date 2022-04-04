В Китае выявили новый подвариант штамма омикрон. Об этом сообщило РБК.

Отмечается, что он выявлен в провинции Цзянсу на востоке 28 марта, после чего специалисты провели дополнительные исследования для получения более детальной информации.

Как указали в Центре по контролю и профилактике заболеваний, на то, чтобы узнать о нем больше, понадобится время.

Выводы об обнаружении новой вариации COVID-19 появились после того, как вирусологам не удалось обнаружить высокогомологичные генетические последовательности в уже имеющихся банках данных генома.

Напомним, что в Китае с начала марта растет заболеваемость коронавирусом.