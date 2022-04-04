Цифра дня. Шесть человек умерли от коронавируса за неделю

За последнюю неделю, с 29 марта по 4 апреля, после заражения коронавирусом скончались шесть человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

По сравнению с предыдущей неделей, с 22 по 28 марта, смертность выросла на один случай. Все летальные исходы зарегистрировали только в Бишкеке.

На прошедшей неделе в Оше, Ошской, Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской, Джалал-Абадской и Баткенской областях не зафиксировали ни одного летального случая.

Уточняется, что все умершие не были вакцинированы.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране умерли 2 тысячи 991 человек.