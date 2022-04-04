Местные выборы. В окончательный список избирателей вошли 157 тысяч 958 человек

ЦИК опубликовала окончательный список избирателей на выборы депутатов некоторых местных кенешей Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей, назначенных на 10 апреля.

Он составлен на основе данных Министерства цифрового развития и размещен на государственном портале избирателей «Тизме».

Уточняется, что списки избирателей будут вывешены на 84 избирательных участках до 7 апреля.

Общее число избирателей — 157 тысяч 958 человек. Из них мужчин — 74 тысячи 864, или 47,39 процента, женщин — 83 тысячи 94, или 52,61 процента.

Напомним, 10 апреля в Таш-Кумыре, Токтогуле, Кара-Балте и 13 аймаках пройдут выборы депутатов местных кенешей.