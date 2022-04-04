Жестокое обращение с Алмазбеком Атамбаевым. Социнтерн выступил с заявлением

Всемирная организация социалистических и социал-демократических партий (Социалистический интернационал) распространила заявление в связи с ситуацией вокруг бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Организация выражает глубокую озабоченность состоянием здоровья бывшего лидера Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК — член Социнтерна. — Прим. 24.kg).

«Алмазбек Атамбаев, задержанный в 2019 году, во время заключения страдал от плохого состояния здоровья. При этом он был заочно приговорен к тюремному заключению сроком на 11 лет и 2 месяца. Задержание, суд и вынесение приговора Алмазбеку Атамбаеву проводились не в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом КР, что является грубым нарушением международных юридических норм, законных прав человека и подсудимого», — говорится в тексте.

В организации отмечают, что «несмотря на то, что Алмазбек Атамбаев не явился на судебный процесс из-за плохого состояния здоровья, суд продолжался в закрытом режиме, что лишило его возможности должным образом защищать себя».

Крайне важно, чтобы бывшему президенту Кыргызстана были предоставлены все его законные права, и чтобы все процедуры проводились открыто и прозрачно без политического влияния и вмешательства.

Социнтерн также обеспокоен сообщениями членов семьи, посетивших Атамбаева, о жестоком обращении с ним во время содержания под стражей, о чем свидетельствуют синяки, обнаруженные на его ногах и руках сотрудниками Национального центра по предупреждению пыток. Кроме того, конвоиры бесчеловечным образом заставляли его стоять босиком на снегу в одном нижнем белье, что ухудшило состояние его здоровья. Несмотря на это, Алмазбека Атамбаева против его воли доставили в суд.

«Власти Кыргызстана должны обеспечить полноценное расследование этих фактов и принять надлежащие меры для обеспечения постоянного соблюдения его прав. Социалистический интернационал внимательно следил за последними политическими событиями в Кыргызстане, как через свой региональный комитет, так и общаясь с различными политическими деятелями в стране», — отмечается в заявлении.

Социалистический интернационал — это международная неправительственная социал-демократическая организация. Главный офис расположен в Лондоне.

Адвокат Замир Жоошев сообщил, что 24 марта бывшего президента Алмазбека Атамбаева насильно вывезли из колонии, несмотря на его заболевание.