Снос гаражей. Юрист рекомендует собственникам не сдаваться и отстаивать права

Адвокат Нурлан Садыков прокомментировал 24.kg скандальный снос гаражей кооператива № 20, расположенного в столичном микрорайоне «Асанбай».

По его словам, он стал случайным свидетелем принудительного сноса, когда проезжал мимо.

«Владельцы гаражей под давлением местных властей срочно вынуждены были собирать свои пожитки и убираться с места, где они были хозяевами со времен СССР. Меня заинтересовала история его создания и правовые основания для сноса, фактически ликвидации кооператива», — сказал он.

Читайте по теме Снос гаражей. Участники кооператива № 20 обратились к Садыру Жапарову

Юрист напомнил, что эти гаражи создавались в советское время, когда планировалось строительство густонаселенных первых микрорайонов во Фрунзе. Идея гаражных кооперативов была удобная как с социальной стороны, так и с точки зрения градостроительной, так как позволяла освободить дворы многоэтажных домов от многочисленного автотранспорта.

«5 октября 1972 года исполнительным комитетом Фрунзенского городского совета депутатов трудящихся Киргизской ССР за № 447 было принято решение «Об утверждении мест размещении автотранспорта, принадлежащего гражданам». Согласно пункту 2 вышеназванного решения, «отвод земельных участков и уточнение конструкций гаражей осуществлять после организации кооперативов на указанных местах». На основании этого же решения земельные участки были отведены кооперативу:

1,5 гектара для временного размещения автотранспортных средств в 11-м микрорайоне вдоль канала Аламедин;

1,2 гектара для постоянного размещения автотранспортных средств в 11-м микрорайоне юго-восточнее карьера, в пределах существующего ограждения.

Исполнительный комитет Фрунзенского городского Совета депутатов трудящихся Киргизской ССР принял решение «Об организации гаражно-строительного кооператива № 20» от 5 апреля 1973 года № 118 и за данным кооперативом закреплен земельный участок», — напомнил Нурлан Садыков.

Это свидетельствует о том, что размещение указанных гаражей в кооперативе № 20 на отведенных территориях является законным и обоснованным и не является самовольной или стихийной постройкой, при этом до сих пор оплачивался земельный налог. Нурлан Садыков

По его словам, местные власти ссылаются на решение межрайонного суда Бишкека от 4 августа 2017 года, который отменил пункт 2 решения Фрунзенского исполкома от 5 апреля 1973 года за № 118, то есть признал недействительным закрепление за кооперативом № 20 земельного участка и не содержит каких-либо требований об освобождении земельного участка из чужого незаконного владения путем сноса или демонтажа. В остальной части решение Фрунзенского исполкома 1973 года сохраняет силу.

«Таким образом, гаражный кооператив на протяжении более чем 45 лет на постоянной основе владел и пользовался земельным участком. Являлся ли кооператив собственником земельного участка и насколько правомерно решение суда? Во-первых, суд нарушил требования об исковой давности рассмотрения земельного спора; во вторых, гражданское законодательство предусматривает сроки приобретательной давности, которые составляют 15 лет, что означает закрепление права собственности за кооперативом.

Но самое главное, суд не принял во внимание требование Закона Кыргызской Республики от 2 июня 1999 года № 46 «О ведении в действие Земельного кодекса КР» в редакции 1999-го. Часть 7 статьи 6 этого закона гласит: «Право частной собственности на земельный участок признается за физическими и юридическими лицами, за исключением государственных, коммунальных землепользователей и иных физических и юридических лиц, без какого-либо переоформления документов, безвозмездно и без дополнительной платы, получившими в установленном порядке право на земельный участок в постоянное пользование до введения в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики», — подчеркнул юрист.

Он добавил, что, таким образом, этот закон дает гарантии, если даже не оформлены документы на частную собственность, то государство признает за кооперативом частную собственность.

Значит, суд вынес заведомо неправосудное решение, а истец, орган местной власти, способствовал такому незаконному решению, то есть был соучастником такого неправосудного решения.

«Хочется отметить, что там же рядом с гаражами имеется котлован, право собственности на который было оформлено на компанию ОсОО «Сару», выдана красная книга. Но и это не помешало в 2006 году Бишкекскому межрайонному суду изъять земельный участок без компенсации стоимости. Так у нас уважают частную собственность и соблюдают гарантии на ее неприкосновенность», — добавил он.

Нурлан Садыков напоминает, что статья 15 Конституции КР гарантирует, что «Собственность неприкосновенна. Никто не может быть произвольно лишен своего имущества».

«Конституция обязывает все органы власти при изъятии имущества помимо воли собственника обязательно компенсировать расходы, то есть выплатить возмещение рыночной стоимости собственникам. Но как мы видим ни местная власть, ни суд даже не упомянули о такой компенсации собственникам гаражей. Возникает вопрос: зачем компенсировать, если этот земельный участок может быть продан другим заинтересованным строительным компаниям по более выгодной цене? Разве здесь не усматривается коррупционная схема? Куда смотрит прокуратура?» — сказал юрист.

По его мнению, новый инвестор должен знать, что при покупке указанного земельного участка возникают риски и этот участок всегда будет спорным.

«Знает ли об этом местная власть? Знает ли об этом суд? История повторяется. Подобный прецедент с гаражами не первый. На набережной, на пересечении улиц Каралаева и Койбагарова также был гаражный кооператив. Затем через суд изъяли часть его земель. Теперь там стоят особняки», — добавил собеседник.

Он также отметил, что «даже в СССР уважали кооперативное движение, право собственников гаражей, но сегодня мы столкнулись с полным неуважением института частной собственности».

«Поток безгаражных автомобилей увеличится на улицах и дворах столицы. Что сказать? Полный правовой нигилизм, полное пренебрежение правами граждан. Грустная картина сноса гаражей сопровождается экзистенциальной спешкой местной власти быстрее снести их и быстро совершить выгодную сделку. Желаю собственникам гаражей не сдаваться, бороться и отстаивать свои права», — заключил Нурлан Садыков.