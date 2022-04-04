Убийство милиционера в Оше. Суд восстановил срок подачи жалобы жертвы пыток

Судебная коллегия Джалал-Абадского областного суда восстановила срок подачи жалобы жертвы пыток Наргизы Раджаповой. Теперь у адвокатов появилась возможность обжаловать решение следователей о прекращении досудебного производства в отношении нее. ⠀

Уголовное дело в отношении жертвы пыток прекратили следователи следственного отдела управления ГКНБ по Джалал-Абадской области.

Когда адвокаты правозащитной организации «Справедливость» Уткир Джаббаров и Элдорбек Бакиров обжаловали это постановление, следственный судья горсуда сослался на то, что сроки процедуры были пропущены. Но нарушение было процессуальным — жертва пыток получила уведомление о прекращении досудебного производства на четыре месяца позже установленного законом срока.

Судебная коллегия областного суда отменила постановление следственного судьи и направила материалы дела в Джалал-Абадский городской суд для рассмотрения жалобы о прекращении досудебного производства. ⠀

Дело Наргизы Раджаповой, как отмечают юристы, стало резонансным. Несмотря на пытки и унижения со стороны оперативников, в отношении них не возбудили уголовное дело. Женщину даже не признали потерпевшей. ⠀

«Сотрудники милиции закрыли окна, одевали пакеты, кололи иголками, пытали, матерились, плевались, угрожали изнасиловать, били баклажкой по половым органам», — рассказывала она. ⠀

По ее словам, ее пытали оперативные сотрудники УВД Оша в связи с возможной причастностью к убийству подполковника милиции службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД Оша Таирбека Уларова. Якобы муж Наргизы приревновал подполковника к своей жене и убил.

Напомним, подполковника милиции Таирбека Уларова убили в марте 2017 года. Он работал комендантом здания отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при МВД. Основного обвиняемого Ошский горсуд признал виновным по статье «Убийство» и «Мошенничество» УК КР. Его приговорили к 23 годам лишения свободы. Второго подсудимого признали виновным в укрывательстве преступления и приговорили к семи годам лишения свободы.