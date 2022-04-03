Ваш ребенок зарегистрировался в соцсетях? Топ-9 советов о безопасности

Неприятный инцидент обсуждался на минувшей неделе в соцсетях. Бишкекчанка заподозрила пассажира маршрутки в попытке совратить малолетнюю девочку в соцсети Instagram. Она опубликовала переписку мужчины с ребенком.

По словам девушки, это произошло в общественном транспорте. Мужчина вел переписку с девочкой примерно 8-10 лет. Он представился 14-летним подростком и отправил девочке фото подростка.

Нередко дети становятся жертвами виртуального совращения, кибербуллинга и групп смерти. Иногда они могут получить доступ к не подходящей их возрасту информации: порнографии, дезинформации, пропаганде ненависти, насилия, жестокости, экстремизма. Существуют сайты, предлагающие инструкцию по изготовлению взрывчатых веществ, продающие оружие, алкоголь, отравляющие вещества, наркотики.

24.kg вместе со специалистами по цифровой безопасности ответили на самые распространенные вопросы и подготовили советы, как обезопасить детей от спамов, троллей, хейтеров, мошенников, педофилов, кибербуллинга в социальных сетях.

1 Виртуальное совращение Если ваш ребенок-подросток зарегистрировался в соцсети, нужно с ним провести информационно-разъяснительную беседу. Он должен точно знать, что идти на встречу с едва знакомым собеседником из соцсетей — опасно. Чтобы ребенок не стал жертвой киберманьяков, похитителей, педофилов, ищущих личной встречи с подростком, регулярно проверяйте список его переписок, разговаривайте и просите, чтобы он сразу сообщал о приглашениях со стороны незнакомцев. Нужно также обращать внимание на список друзей сына или дочери в социальных сетях, появление в них незнакомых взрослых людей должно вас насторожить.

2 Не делиться личными данными Объясните ребенку, что указание своей школы, класса и выкладывание личных фотографий в реальном времени могут привести к негативным последствиям. Расскажите, что такая открытость может сыграть на руку киберманьякам и похитителям. Даже когда страница ребенка открыта только для друзей, ее данные легко могут стать доступны любому, если аккаунт «френда» взломают, что происходит нередко.

3 Интернет-мошенники — фишинг Чтобы ваш ребенок не стал жертвой фишинга — вида интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к личным логинам и паролям пользователей, нужно быть крайне осторожным и внимательным при получении писем и подтверждении каких-либо действий в интернете. Дети подписываются на дорогостоящие сервисы из-за своей невнимательности и неосторожности или пользуются банковскими картами родителей, чтобы оплатить игры. Поэтому не нужно сохранять на домашнем компьютере, доступном ребенку, логины и пароли от финансовых сервисов.

4 Хакеры В интернете, помимо социальных, есть еще технические риски. Дети могут получить ссылки на опасные программы, которые заражают компьютеры вирусами и могут привести к поломке и стать жертвой кражи личной информации. Распространенные виды спама: реклама любых товаров или услуг, сообщение о выигрыше в лотерею или получении наследства, письмо счастья/несчастья, просьба подтвердить данные, заманчивые предложения денежного заработка, просьба одолжить денег или помочь финансово. Для профилактики научите ребенка критически оценивать все полученное и прочитанное в соцсетях. Объясните, что подозрительные сообщения и комментарии нужно удалять. На их авторов сразу жаловаться, тогда спам-фильтры заблокируют дальнейшее распространение надоедливых сообщений.

5 Тролли Термин «интернет-тролль» подразумевает онлайн-собеседника, который оставляет комментарии с определенной целью — спровоцировать конфликт или яркую эмоциональную реакцию (вызвать злость или гнев). Обычно комментарии троллей никоим образом не связаны с контентом, под которым их написали. Аватар с котиком или чем-то абстрактным, минимум информации и личных фото в профиле, уничижительный или обвиняющий тон, нежелание прислушаться к причинам и фактам, моментальные ответы на ваши слова также могут послужить признаками троллей. Если вы следите за аккаунтом ребенка, просто удаляйте комментарии от троллей либо нажмите на кнопку «пожаловаться», или же заблокируйте автора.



6 Кибербуллинг Ребенок также может пострадать от кибербуллинга — сетевой травли с оскорблениями и угрозами. Это могут быть сетевые хулиганы или знакомые, которые специально провоцируют конфликт. Чтобы решить проблему, следует объяснить ребенку, что лучший вариант ответа — игнорирование. Пусть игнорирует комментарии, звонки и сообщения. В каждой соцсети предусмотрен специальный функционал для жалоб на кибербуллинг. Если заметите, что ребенок плохо спит, отказывается от еды и постоянно пребывает в депрессивном настроении, обратитесь за помощью к специалисту.

7 Группы смерти Группы смерти — это онлайн-квесты в социальных сетях, с которыми связывают несколько смертей подростков («Синий кит», «Момо» и так далее). Длятся они около 50 дней в социальных сетях, за это время детям предлагают выполнять различные задания — от вполне «невинных» типа подъема в 4.20 или просмотра фильмов-ужасов и до таких экстремальных, как нанесение себе увечий и самоубийство. В связи с опасными играми в Сети родителям подростков стоит проверить, в каких группах дети находятся в социальных сетях и обратить особое внимание на их поведение.

8 Критическое мышление Расскажите, что многое из того, что постят друзья, знакомые, а также лидеры мнений, которых отслеживает ребенок, не всегда правда. Если на стене «друга» одни только вечеринки, ни слова о школе и об уборке, это вовсе не означает, что он только тусит и не помогает родителям. Объясняйте, что в соцсетях люди показывают только часть своей жизни. Почему это важно: позитивные посты других могут спровоцировать у ребят с низкой самооценкой депрессию.