Опасные подростковые игры. Как уберечь ребенка

С сегодняшнего дня у школьников каникулы. Благодаря празднованию Нооруза они начались чуть раньше и продлятся с 20 по 27 марта. Большинство детей в эти дни будет просто невозможно оторвать от гаджетов, а после каникул сложно и вернуть к учебе. Родители жалуются на чрезмерное увлечение онлайн-играми, среди которых есть весьма опасные.
Инспекторы по делам детей предупреждают об опасной игре «Паук». По словам милиционеров, с наступлением тепла участились массовые драки — такое задание они получают во время прохождения квеста.
По словам психологов, в подростковом возрасте дети более склонны к рискам. В процессе взросления в этот период у ребенка начинают меняться характер и поведение. Он предпринимает попытки стать самостоятельным и ищет яркие ощущения, зачастую забывая о безопасности.
Как уберечь ребенка, 24.kg рассказала психолог Нурзада Нурбаева.
Потребности и желания
«Часто родители забывают о нуждах и исполняют только желания детей, так как их легко удовлетворить. Бывает, что родители путают эти два момента. Потребности детей надо удовлетворять, а желание — не всегда», — говорит Нурзада Нурбаева.
По словам психолога, когда родители перестают обращать внимание на потребности ребенка, то возникают разного рода проблемы, в том числе увлечения азартными и небезопасными для здоровья и жизни играми.
Бывают разные потребности — эмоциональные, физиологические. Ребенку в любом случае нужна умеренная забота и покровительство. Эти базовые потребности необходимо удовлетворять.
Уделять время
Родителям легче вручить ребенку 1 тысячу сомов и отпустить, куда он просится, нежели уделить время.
«Возможно, отпрашиваясь погулять, ребенок хочет пойти именно с вами? Спросите: хочет ли он сидеть в интернете или выйти во двор и поиграть в мяч с вами? В большинстве случаев дети нуждаются в эмоциональном контакте с родителями. Он может до конца этого не осознавать и не всегда может донести до взрослых», — отмечает Нурзада Нурбаева.
«Казалось бы, элементарные вещи, но они как раз уберегут ребенка от негативных мыслей и необдуманных поступков», — говорит психолог.
Увлечения и зависимость
Ребенок, желания которого всегда удовлетворяют, склонен к зависимости.
«Взрослому человеку потребуется длительное время, чтобы привыкнуть к чему-то. Ребенку же, чтобы перейти в уровень зависимости, достаточно попробовать и пару раз», — отмечает Нурзада Нурбаева.
Потому считается, что ребенку даже пробовать что-то опасное для здоровья не стоит. Иначе это может вызвать привыкание и зависимость. С играми так же. Онлайн-игрушка может затянуть даже за пару дней и привести к печальным последствиям.
Недостаток похвалы
По мнению психолога, азартные игры, новые уровни, призы — это мотивация для ребенка. Особенно, если дома его не особо балуют.
Получая приз или побеждая противника, у него выделяется гормон счастья, который так необходим каждому человеку.
Дайте свободу
Почему дети играют в опасные игры? Психолог считает, что причину надо искать индивидуально в каждом ребенке, для этого нужно беседовать с ним: узнать, какие чувства испытывает он во время игр, какие желания были у него до и после?
По мнению психолога, к опасным последствиям от игр, в том числе к суициду, подвержены дети, которые растут под диктаторским воспитанием. Они не могут свободно мыслить и самостоятельно принимать решения.
«Кто-то должен подумать и принять решение за него. Он действует только по приказу, под диктовку, у него не развиты нейроны мышления. Поэтому он слушается героев или персонажей в играх, старшеклассников, лидеров среди ровесников, которые толкают его к риску», — считает Нурзада Нурбаева.
«Вы не отвечаете на его вопросы? Затыкаете? Называете, все, что он говорит, глупостью? Знайте, так вы убиваете в нем способность задавать вопросы, изучать, узнавать новое», — отмечает психолог.
Не запрещать, а объяснять
Если вы узнали про опасность, которой подвергает себя ваш ребенок, не стоит вводить жесткие запреты. По мнению психолога, это временные и абсолютно не эффективные меры.
«Через 2-3 месяца он выйдет из дома и заново возьмется за свое. Поэтому запрет и наказание бесполезны. Лучше проявите заботу, любовь. Расскажите ему о последствиях игры. Например, что в 2018-2019 годах многие подростки увлеклись игрой «Синий кит» и навредили себе. Новая игра тоже может привести к печальным последствиям. Он должен понять, насколько для него это опасно», — говорит Нурзада Нурбаева.
Родитель сам может не справиться, потребуется помощь учителя или психолога.
Учтите, после 12 лет значимыми становятся не слова родителей, а мнение друзей и сверстников.
«Надо вести работу и с его окружением, если не получается, то менять среду», — советует Нурзада Нурбаева.