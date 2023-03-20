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Общество
Сюжет: Полезные советы

Опасные подростковые игры. Как уберечь ребенка

С сегодняшнего дня у школьников каникулы. Благодаря празднованию Нооруза они начались чуть раньше и продлятся с 20 по 27 марта. Большинство детей в эти дни будет просто невозможно оторвать от гаджетов, а после каникул сложно и вернуть к учебе. Родители жалуются на чрезмерное увлечение онлайн-играми, среди которых есть весьма опасные.

Инспекторы по делам детей предупреждают об опасной игре «Паук». По словам милиционеров, с наступлением тепла участились массовые драки — такое задание они получают во время прохождения квеста.

По словам психологов, в подростковом возрасте дети более склонны к рискам. В процессе взросления в этот период у ребенка начинают меняться характер и поведение. Он предпринимает попытки стать самостоятельным и ищет яркие ощущения, зачастую забывая о безопасности.

Как уберечь ребенка, 24.kg рассказала психолог Нурзада Нурбаева.

Потребности и желания

«Часто родители забывают о нуждах и исполняют только желания детей, так как их легко удовлетворить. Бывает, что родители путают эти два момента. Потребности детей надо удовлетворять, а желание — не всегда», — говорит Нурзада Нурбаева.

По словам психолога, когда родители перестают обращать внимание на потребности ребенка, то возникают разного рода проблемы, в том числе увлечения азартными и небезопасными для здоровья и жизни играми.

Бывают разные потребности — эмоциональные, физиологические. Ребенку в любом случае нужна умеренная забота и покровительство. Эти базовые потребности необходимо удовлетворять.

Уделять время

Родителям легче вручить ребенку 1 тысячу сомов и отпустить, куда он просится, нежели уделить время.

«Возможно, отпрашиваясь погулять, ребенок хочет пойти именно с вами? Спросите: хочет ли он сидеть в интернете или выйти во двор и поиграть в мяч с вами? В большинстве случаев дети нуждаются в эмоциональном контакте с родителями. Он может до конца этого не осознавать и не всегда может донести до взрослых», — отмечает Нурзада Нурбаева.

Специалист советует родителям, несмотря на занятость, каждый день выделить ребенку хотя бы полчаса: пообщаться, поиграть, вместе приготовить ужин или прогуляться. Устанавливайте с ребенком не только эмоциональный контакт, но физиологический — обнимите, поцелуйте, погладьте по голове.

«Казалось бы, элементарные вещи, но они как раз уберегут ребенка от негативных мыслей и необдуманных поступков», — говорит психолог.

Увлечения и зависимость

Ребенок, желания которого всегда удовлетворяют, склонен к зависимости.

«Взрослому человеку потребуется длительное время, чтобы привыкнуть к чему-то. Ребенку же, чтобы перейти в уровень зависимости, достаточно попробовать и пару раз», — отмечает Нурзада Нурбаева.

Потому считается, что ребенку даже пробовать что-то опасное для здоровья не стоит. Иначе это может вызвать привыкание и зависимость. С играми так же. Онлайн-игрушка может затянуть даже за пару дней и привести к печальным последствиям.

Недостаток похвалы

По мнению психолога, азартные игры, новые уровни, призы — это мотивация для ребенка. Особенно, если дома его не особо балуют.

Похвала — это важный элемент в воспитании ребенка. И если детям его не хватает, они ищут его на стороне, в том числе в играх.

Получая приз или побеждая противника, у него выделяется гормон счастья, который так необходим каждому человеку.

Дайте свободу

Почему дети играют в опасные игры? Психолог считает, что причину надо искать индивидуально в каждом ребенке, для этого нужно беседовать с ним: узнать, какие чувства испытывает он во время игр, какие желания были у него до и после?

По мнению психолога, к опасным последствиям от игр, в том числе к суициду, подвержены дети, которые растут под диктаторским воспитанием. Они не могут свободно мыслить и самостоятельно принимать решения.

«Кто-то должен подумать и принять решение за него. Он действует только по приказу, под диктовку, у него не развиты нейроны мышления. Поэтому он слушается героев или персонажей в играх, старшеклассников, лидеров среди ровесников, которые толкают его к риску», — считает Нурзада Нурбаева.

Воспитывайте самостоятельность в детях. Но, по мнению психолога, только родитель, который получил свободное воспитание, может дать свободу ребенку.

«Вы не отвечаете на его вопросы? Затыкаете? Называете, все, что он говорит, глупостью? Знайте, так вы убиваете в нем способность задавать вопросы, изучать, узнавать новое», — отмечает психолог.

Не запрещать, а объяснять

Если вы узнали про опасность, которой подвергает себя ваш ребенок, не стоит вводить жесткие запреты. По мнению психолога, это временные и абсолютно не эффективные меры.

«Через 2-3 месяца он выйдет из дома и заново возьмется за свое. Поэтому запрет и наказание бесполезны. Лучше проявите заботу, любовь. Расскажите ему о последствиях игры. Например, что в 2018-2019 годах многие подростки увлеклись игрой «Синий кит» и навредили себе. Новая игра тоже может привести к печальным последствиям. Он должен понять, насколько для него это опасно», — говорит Нурзада Нурбаева.

Родитель сам может не справиться, потребуется помощь учителя или психолога.

Учтите, после 12 лет значимыми становятся не слова родителей, а мнение друзей и сверстников.

«Надо вести работу и с его окружением, если не получается, то менять среду», — советует Нурзада Нурбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229470/
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