4 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».
1Бишкек
- 9.30-17.00 — жилмассив «Учкун-2»;
- 9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 8а, отрезки улиц Токтоналиева, Горького, Малдыбаева, Айни, Ахунбаева, 8 Марта, Эгембердиева, Фатьянова, Толстого, Сухомлинова, Кулатова, проспекта Дэн Сяопина, улиц Казакова, Целинной, Токтоналиева, 6в;
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Логвиненко, Орозбекова, Серова, Курганской, переулок Донской;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Московской, Панфилова, Раззакова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Чапаева, Кривоносова, Кен-Суу).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Кыргызстанская, Гоголя, Токтогула, Панфилова, Школьная, Долон, Фрунзенская, Достук, Ат-Башинская, Горького, Кожожаша, Кожомкула, Манаса, Горького, Иваницына, Чугуева, Алма-Атинская, переулки Чуйский, Дальний), Башкара-Суу, Сарбан, Заречное, Арчалы, Байтик, Байгельди, Кайырма, ДАВОС, Берлик (улицы Сыдыкбека, Фабричная, 60 лет СССР, Молодежная, Школьная, Парковая, Почтовая, Участок), Пригородное (улицы Полевой Стан, Артезианская, Гамзатова, Дорожная, Кавказская, Лермонтова, Ташкентская), Степное (улицы Степная, Достук, Новостройка, Ак-Жол, Береке, Изатова, Санатбаева), Теплые ключи, Васильевка (улицы Верхняя, Комсомольская, переулок Больничный), Берлик (улица Лесная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Восточное (улицы Прифермская, Дружбы, Тимирязева, Энгельса, Махачкалинская, Дагестанская, Манас, Школьная, Акушинская, Восточная, Карла Маркса, Бугорная, переулок Дружбы);
- 9.30-17.00 — села Ак-Жол (улица Ак-Чий), Тюз (улица Центральная), поселок Южный (улицы Вишневая, Гагарина, Королева);
- 9.00-18.00 — села Новопавловка (улицы Восточная, Школьная, Степная, Свердлова, Гоголя, Гагарина, Пригородная, Кирова, Проектируемая, Пишпек, Садовая, Ак-Тилек, Чон-Арык, Баетова, Корсаковых, Дмитрова, Фрунзе, Северная, Усупбаева, Токтогула, Колхозная, Ошская, Тынчтык, Пушкина, Ворошилова, Луговая, Молодежная, Западная, Советская, Учительская, Ала-Арчинская, Деповская, Южная, Пограничная, Крупская, Репина, Лавровых, Тупик, Заводская, Мира, Строительная, переулок Ключевой, жилмассив «Поле-Чудес»);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Темен-Суу, Ак-Башат, Александровка (улицы Советская, Восточная), Беловодское (улица Куприна, переулок Советский);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Панфиловка, город Каинды (улицы Карбышева, Трудовая, Кривенко, Куйбышева Набережная, Семафорная, переулок Западный);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Бексе-Джол, Бекитай, Кайырма, город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 45, 47);
- 9.00-13.00 — село Сосновка (улица Фрунзе);
Кантский РЭС
- 8.00-9.00 — город Кант (улицы Панфилова, Орозова, Октябрьская, Попова, Киевская, Мира, Матросова, Шапошникова, Победа, Куренкеева, Куйбышева, Садовая, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Пушкина, Тулебердиева, Душанбинская, Красноармейская, Коммунистическая, Токтогула, Дачная, переулок Ташкенский, Казакский);
- 8.00-17.00 — села Жээк (улицы Жакыпова, Победа), Ак-Кудук (улицы Северная, Новая жизнь, Токтогула, Пушкина);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Рот-Фронт (улица Подгорная), Красная Речка (улица Садовая);
Токмакский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмак (отрезки улиц Родниковой, Ново-Луговой, Горького, Дунларова);
Чуйский РЭС
- 10.00-18.00 — села Кош-Коргон, Кара-Добо, Искра, Восточное, Сайлык, Жаны-Чек, Жаны-Турмуш;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Чолпон), Кызыл-Октябрь (улица Школьная).
3Ошская область
- 8.00-17.00 — города Ош (село Жапалак, улицы Толонбаева, Аттокурова, Тоголока Молдо, Бердибаева, Сасыкбаева, Боконбаева, Салиевой, Раззакова, Касымбекова), Ноокат, села Беш-Тал, Борко, Калинин, Чечме-Сай, Темир-Корук, Нойгут, Уч-Кемпир, Киров, Кашкар-Кыштак, Кенжекул, Кашкар, Монок, Маданият, Мачак, Кайрат.
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Бирлик, Суу-Башы, Ак-Турпак, Торт-Гул.
5Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Ак-Сай, Тюп, Шаты, Бактуу-Долоноту, Григорьевка и частично город Чолпон-Ата.