4 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — жилмассив «Учкун-2»;

9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 8а, отрезки улиц Токтоналиева, Горького, Малдыбаева, Айни, Ахунбаева, 8 Марта, Эгембердиева, Фатьянова, Толстого, Сухомлинова, Кулатова, проспекта Дэн Сяопина, улиц Казакова, Целинной, Токтоналиева, 6в;

9.00-13.00 — отрезки улиц Логвиненко, Орозбекова, Серова, Курганской, переулок Донской;

9.00-18.00 — отрезки улиц Московской, Панфилова, Раззакова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Чапаева, Кривоносова, Кен-Суу).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Кыргызстанская, Гоголя, Токтогула, Панфилова, Школьная, Долон, Фрунзенская, Достук, Ат-Башинская, Горького, Кожожаша, Кожомкула, Манаса, Горького, Иваницына, Чугуева, Алма-Атинская, переулки Чуйский, Дальний), Башкара-Суу, Сарбан, Заречное, Арчалы, Байтик, Байгельди, Кайырма, ДАВОС, Берлик (улицы Сыдыкбека, Фабричная, 60 лет СССР, Молодежная, Школьная, Парковая, Почтовая, Участок), Пригородное (улицы Полевой Стан, Артезианская, Гамзатова, Дорожная, Кавказская, Лермонтова, Ташкентская), Степное (улицы Степная, Достук, Новостройка, Ак-Жол, Береке, Изатова, Санатбаева), Теплые ключи, Васильевка (улицы Верхняя, Комсомольская, переулок Больничный), Берлик (улица Лесная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Восточное (улицы Прифермская, Дружбы, Тимирязева, Энгельса, Махачкалинская, Дагестанская, Манас, Школьная, Акушинская, Восточная, Карла Маркса, Бугорная, переулок Дружбы);

9.30-17.00 — села Ак-Жол (улица Ак-Чий), Тюз (улица Центральная), поселок Южный (улицы Вишневая, Гагарина, Королева);

9.00-18.00 — села Новопавловка (улицы Восточная, Школьная, Степная, Свердлова, Гоголя, Гагарина, Пригородная, Кирова, Проектируемая, Пишпек, Садовая, Ак-Тилек, Чон-Арык, Баетова, Корсаковых, Дмитрова, Фрунзе, Северная, Усупбаева, Токтогула, Колхозная, Ошская, Тынчтык, Пушкина, Ворошилова, Луговая, Молодежная, Западная, Советская, Учительская, Ала-Арчинская, Деповская, Южная, Пограничная, Крупская, Репина, Лавровых, Тупик, Заводская, Мира, Строительная, переулок Ключевой, жилмассив «Поле-Чудес»);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Темен-Суу, Ак-Башат, Александровка (улицы Советская, Восточная), Беловодское (улица Куприна, переулок Советский);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка, город Каинды (улицы Карбышева, Трудовая, Кривенко, Куйбышева Набережная, Семафорная, переулок Западный);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Бексе-Джол, Бекитай, Кайырма, город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 45, 47);

9.00-13.00 — село Сосновка (улица Фрунзе);

Кантский РЭС

8.00-9.00 — город Кант (улицы Панфилова, Орозова, Октябрьская, Попова, Киевская, Мира, Матросова, Шапошникова, Победа, Куренкеева, Куйбышева, Садовая, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Пушкина, Тулебердиева, Душанбинская, Красноармейская, Коммунистическая, Токтогула, Дачная, переулок Ташкенский, Казакский);

8.00-17.00 — села Жээк (улицы Жакыпова, Победа), Ак-Кудук (улицы Северная, Новая жизнь, Токтогула, Пушкина);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Рот-Фронт (улица Подгорная), Красная Речка (улица Садовая);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (отрезки улиц Родниковой, Ново-Луговой, Горького, Дунларова);

Чуйский РЭС

10.00-18.00 — села Кош-Коргон, Кара-Добо, Искра, Восточное, Сайлык, Жаны-Чек, Жаны-Турмуш;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Чолпон), Кызыл-Октябрь (улица Школьная).