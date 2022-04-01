На Иссык-Куле проданный частникам детский сад вернули государству

В Тонском районе Иссык-Кульской области государственный детский сад продали частникам. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокуратура продолжает возвращать государству незаконно переданные в частную собственность социальные объекты и земельные участки.

Установлено, что в 2005 году здание детского сада с прилегающей к нему территорией, находящееся в селе Дон-Талаа Ак-Терекского айыл окмоту Тонского района, незаконно продано в частную собственность жителю этого же села.

Для возврата дошкольного учреждения районная прокуратура внесла в суд исковое заявление, которое полностью удовлетворено.

В итоге детский сад стоимостью 3 миллиона 670 тысяч сомов возвращен государству.