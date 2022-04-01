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Общество

Джети-Огузский и Тонский районы получили от «Кумтора» специализированные машины

ЗАО «Кумтор Голд Компани» передало две новые ассенизационные машины Джети-Огузскому и Тонскому районам Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, специальная техника будет обслуживать государственные учреждения здравоохранения и образования. Спецификация машин была выбрана и согласована с государственными администрациями районов.

Общая стоимость спецтехники составляет 10 миллионов 300 тысяч сомов. Поставщиком является официальный дилер продукции российского производственного объединения «КамАЗ», которое производит данные специализированные машины и имеет полномочия на реализацию техники.

Церемония передачи первой машины состоялась на днях в Джети-Огузском районе. Cпецтехника находится на балансе муниципального предприятия «Иштерман». Вторая машина будет предоставлена Тонскому району в ближайшее время.

«Спасибо руководству «Кумтора» и лично Тенгизу Болтуруку, что откликнулись на просьбу о нуждах района. В связи с пандемией коронавируса организации здравоохранения были сильно перегружены, и такая техника нам сегодня крайне необходима для экологичной и безопасной очистки и утилизации отходов», — сказал аким Джети-Огузского района Мураталы Тагаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229426/
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