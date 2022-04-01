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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Генпрокуратура начала проверку Минздрава. С высказываниями министра не связано

Проверка Министерства здравоохранения не связана с высказываниями главы ведомства Алымкадыра Бейшеналива о генпрокуроре Курманкуле Зулушеве. Об этом 24.kg сообщил начальник пресс-службы Генпрокуратуры Сирожиддин Камолидинов.

По его словам, проверка Минздрава была запланирована еще в декабре 2021 года.

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«Проверка никак не связана с высказываниями министра. Генпрокуратура ранее вынесла Алымкадыру Бейшеналиеву предостережение за высказывания об уроженцах Таласской области. Второй раз надзорный орган внес представление в кабинет министров об оскорбительном высказывании в адрес Алмазбека Исманкулова и Эрнста Акрамова», — сказал Сирожиддин Камолидинов.

Отметим, в СМИ появилась информация о том, что Генпрокуратура четвертый день проверяет Минздрав. Глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев связал это со своими высказываниями в адрес генпрокурора.

Ранее министр здравоохранения приехал в Госпиталь микрохирургии глаза и организовал там брифинг для журналистов. Во время интервью Алымкадыр Бейшеналиев высказался в адрес Курманкула Зулушева. «Генпрокурор не может меня уволить. Только президент. Если он, прокурор, друг Исманкулова, то пусть дружит. Думал меня напугать. Но я, наоборот, только набираю скорость», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Напомним, что министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева ранее обвинили в трайбализме и требовали его увольнения. Запись выступления главы Минздрава, где он нелестно отзывается о сотрудниках БНИЦТиО — выходцах из Таласа, опубликовали в соцсетях. Позже он оскорбил главу Клиники микрохирургии глаза Алмазбека Исманкулова, а также хирурга Эрнста Акрамова. Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что хирург не достоин того, чтобы его именем назвали даже отделение, а не целую больницу, и назвал того «лопухом».

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229420/
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