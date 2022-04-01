Россия разрешила экспорт семян зерновых и кукурузы в страны ЕАЭС

Правительство России разрешило экспорт семян зерновых и кукурузы в страны ЕАЭС. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его данным, из-под запрета на вывоз выведены семена пшеницы и меслина, ржи, ячменя, а также кукурузы обычной.

Экспорт разрешен в государства ЕАЭС при наличии разрешения, выданного Минсельхозом РФ. Кроме того, разрешен вывоз из России зерна кукурузы лопающейся (для приготовления попкорна).

Ранее сообщалось, что запрет на экспорт зерна в страны ЕАЭС был введен с 15 марта и рассчитан до 30 июня.