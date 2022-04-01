21:40
USD 87.52
EUR 96.62
RUB 1.08
Общество

Россия разрешила экспорт семян зерновых и кукурузы в страны ЕАЭС

Правительство России разрешило экспорт семян зерновых и кукурузы в страны ЕАЭС. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его данным, из-под запрета на вывоз выведены семена пшеницы и меслина, ржи, ячменя, а также кукурузы обычной.

Экспорт разрешен в государства ЕАЭС при наличии разрешения, выданного Минсельхозом РФ. Кроме того, разрешен вывоз из России зерна кукурузы лопающейся (для приготовления попкорна).

Ранее сообщалось, что запрет на экспорт зерна в страны ЕАЭС был введен с 15 марта и рассчитан до 30 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229390/
просмотров: 8321
Версия для печати
Материалы по теме
Страны ЕАЭС обеспечены продуктами на 93 процента
В Екатеринбурге проходит Евразийский экономический форум молодежи
Россельхознадзор проверил молочные заводы Кыргызстана. Итоги уже известны
Студенты из Кыргызстана будут участвовать в Евразийском форуме молодежи
Кыргызстан предлагает создать институт развития ЕАЭС — Гульнара-Клара Самат
Рыбная отрасль парализована. Бизнес ждет возобновления экспорта в Россию
О ситуации на молочном рынке стран ЕАЭС рассказал замглавы кабмина
ДНК свинины в халал-колбасе. Минсельхоз прокомментировал скандал
Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб вступило в силу
Кыргызстан получил тарифную льготу на ввоз сахара-сырца
Популярные новости
Если из&nbsp;горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета Если из горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета
Германии не&nbsp;хватает квалифицированных кадров. Кыргызстанцам предлагают работу Германии не хватает квалифицированных кадров. Кыргызстанцам предлагают работу
Топ-7&nbsp;советов, как заподозрить недолив топлива и&nbsp;что делать Топ-7 советов, как заподозрить недолив топлива и что делать
Материальное не&nbsp;важно. Как Кыргызстан изменил жизнь Сюзанны из&nbsp;Германии Материальное не важно. Как Кыргызстан изменил жизнь Сюзанны из Германии
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошел первый Республиканский форум по&nbsp;видеорекламе В Бишкеке прошел первый Республиканский форум по видеорекламе
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилой массив &laquo;Кырман&raquo; «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилой массив «Кырман»
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная компания &laquo;Ала-Тоо&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо»
&laquo;Оптима Банк&raquo; снизил комиссию за&nbsp;обналичивание иностранной валюты «Оптима Банк» снизил комиссию за обналичивание иностранной валюты
26 апреля, среда
21:40
В Бишкеке продолжают устанавливать «лежачие полицейские», некоторые незаконно В Бишкеке продолжают устанавливать «лежачие полицейские...
21:38
Турнир лиги Поддубного. Кыргызстанец уступил борцу из России
21:19
В Кыргызстане работают представители из более 100 стран мира
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 апреля: без осадков
20:57
Турнир лиги Поддубного. Кыргызстанец Жоломан Шаршенбеков выиграл свою схватку