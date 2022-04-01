Где 22 миллиона евро? Депутаты Жогорку Кенеша съездили на мусорный полигон

Члены депутатской группы «Элдик» поехали на городскую свалку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Мирлан Самыйкожо.

На полигоне побывали депутаты Жалолидин Нурбаев, Тазабек Икрамов, Максат Сарыбагышев, Аманкан Кенжебаев, Арсланбек Малиев и другие.

Мирлан Самыйкожо отметил, что в 2013 году Европейский банк реконструкции и развития выделил 22 миллиона евро для строительства мусороперерабатывающего завода. «До сих пор непонятно, куда потратили эти деньги. Сюда приехали члены депутатской группы «Элдик». Мы будем спрашивать, на что израсходовали деньги», — сказал он.

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Напомним, в 2013-м правительство Кыргызстана и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о финансировании проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке».

Он подразумевал строительство мусороперерабатывающего и сортировочного завода. В рамках проекта столице выделили 22 миллиона евро. Половина этих денег — кредит, который страна будет возвращать с процентами.

Из-за задержки реализации проекта по открытию нового мусорного полигона и рекультивации старого Бишкек выплачивает штраф за неиспользованные средства на сумму 14 миллионов сомов.