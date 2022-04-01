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Общество

В Госпитале микрохирургии глаза рабочие вновь заблокировали двери лесами

В Бишкеке в Госпитале микрохирургии глаза сегодня утром рабочие, по договору с городской больницей  №2 начавшие ремонт, снова заблокировали двери строительными лесами. Об этом 24.kg сообщили в администрации больницы.

«Пришли на работу и не смогли попасть в здание. Что интересно, строительные леса демонстративно устанавливают именно перед входами и выходами — центральным и пожарными. Вызвали милицию. Рабочие после этого сбежали. Нашим сотрудникам пришлось освобождать входы в клинику самостоятельно», — проинформировали редакцию.

Напомним, столичный муниципалитет ранее расторг договор аренды. Алмазбек Исманкулов не согласился с этим решением и обжаловал его в суде. Он также сообщил, что если суд признает одностороннее расторжение договора законным, госпиталь освободит здание. До этого времени клиника продолжит работать.

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев 10 марта пришел в госпиталь и попытался войти внутрь. Он заявил, что пересчитает администратору зубы, если в течение трех часов коллектив не освободит здание. Министр выругался и потребовал связать его по телефону с Алмазбеком Исманкуловым. В разговоре он назвал последнего «лопухом».

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По этому инциденту Генеральная прокуратура позже внесла представление в адрес председателя кабинета министров об устранении нарушений Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» и принятии мер дисциплинарного характера.

14 марта прямо у дверей клиники рабочие выгрузили грузовик с песком. 25 марта сотрудники мэрии и Минздрава в сопровождении милиции попытались опечатать клинику Исманкулова и заварили ворота, ведущие к центральному входу. 29 марта вход в организацию под видом ремонта заблокировали строительными лесами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229376/
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