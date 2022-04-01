Улыбайтесь, господа! Как смехотерапия помогает быть здоровым и счастливым

1 апреля во многих странах мира отмечают День смеха. В некоторых государствах его предпочитают называть Днем дурака. Праздник неофициальный, но всегда веселый. В этот день принято разыгрывать друзей и знакомых, подшучивать над ними и дарить забавные подарки.

Делать это можно по науке. Как именно, знает Фердуса Аль-Хнави, первый и единственный смехотерапевт в Кыргызстане. Она рассказала 24.kg о влиянии улыбки на организм человека и как начинать свой день, чтобы быть полным позитивной энергии.

Смехотерапия зародилась в США в середине прошлого века. Сейчас юмористические техники используют в своей практике разные специалисты. Фердуса Аль-Хнави говорит, что направлены они на улучшение понимания человеком себя, своего поведения, настроения. И не только создают позитивное душевное состояние, но и помогают человеку увидеть и открыть для себя различные нелепости жизни и жизненных ситуаций.

Смехотерапия или «Хасья йога» помогает улучшить эмоциональное и физическое самочувствие, эффективнее разрешать проблемные вопросы, расширить кругозор и духовно обогатиться. Фердуса Аль-Хнави

Посмотреть эту публикацию в Instagram — Насколько смехотерапия востребована в Кыргызстане?

— Смехойогу проводят более чем в 110 странах мира, и она становится все популярнее. Кроме того, тренеры проводят семинары по йоге смеха непосредственно людям в таких местах, как университетские городки, йога-центры, рабочие места и жилые дома для пожилых людей.

В Кыргызстане, к большому сожалению, нет специалистов в этой области, но в ближайшем будущем это направление йоги будет развиваться. Фердуса Аль-Хнави

— Как терапия влияет на организм человека?

— Ученые выяснили, что эта практика имеет целый ряд положительных последствий для организма. Во время смеха в организме человека активизируются иммунные клетки. Пациентам с атопическим дерматитом смех помогает меньше реагировать на аллергены. Есть и другие установленные положительные эффекты. Так, смех способствует уменьшению болевых ощущений, блокирует выработку стрессового гормона кортизола, а также адреналина, которые могут увеличивать риск развития гипертонии и сердечной недостаточности, способствует снижению артериального давления и, соответственно, уменьшает вероятность сердечно‑сосудистых заболеваний, стимулирует выработку эндорфинов, заставляет работать мышцы диафрагмы, пресса, плеч, а также устраивает неплохую тренировку для сердца, позволяет за 10-15 минут сжечь от 5 до 15 килокалорий, насыщает организм кислородом, что способствует лучшей работе мозга. Кроме позитивных физиологических эффектов смех благоприятно влияет на наше эмоциональное состояние и психическое здоровье.

Смех способствует большему ощущению счастья, позволяет выразить скрытые эмоции и смотреть на проблемы проще, отвлекает от гнева, вины и прочих негативных чувств. Фердуса Аль-Хнави









— Как проходит смехотерапия? Обязательно для этого ходить на групповые занятия?

— В групповых занятиях все зависит от тренера-проводника. Если он энергетически мощный, имеет опыт, то все получится. При этом не каждый может проводить такие практики. Здесь нужно иметь определенный характер. Нужно быть открытым, жизнерадостным человеком. Все дело в энергии. Несмотря на то что групповой смех более заразителен, терапию можно проводить и в одиночестве. Базовые упражнения звучат и выглядят действительно забавно. Например, настроить себя на позитивный лад с самого утра поможет упражнение «Алоха». Нужно встать ровно, а ноги расположить на ширине плеч, после — медленно наклониться вперед, стараясь коснуться руками до пола. В это время нужно громко говорить «алоооо», а выпрямившись, громко засмеяться. На упражнение необходимо выделять не более 10 минут утром.

— Что делать кыргызстанцам, которые переживают трудные времена и хотят восстановить эмоциональное равновесие?

— У каждого периода, времени есть своя энергия. Сейчас в связи с войной в соседних странах, пандемией нового вируса она жесткая. Многие люди переживают стресс, депрессию. Люди теряют работу, близких. Я не исключение. У нас тоже много групп, ретритов сорвалось. Мы не полетели в Индию, Тибет, Новую Зеландию. Билеты сгорели. Но смех — это единственное природное лекарство. Он естественный. Хочется, чтобы было больше позитива, чтобы люди избавились от стресса. Для этого элементарно каждое утро после пробуждения нужно подойти к зеркалу, улыбнуться себе и сказать: «Я здоров. Я счастлив. Я богат», имея в виду свой внутренний, ментальный и финансовый мир. Видя себя в зеркале улыбнувшимся, человек распространяет эту энергию на других людей, которые находятся рядом. Есть такое выражение: «Если меняемся мы, меняется весь мир». То есть один человек может сделать других людей более счастливыми.

— А как заставить себя смеяться, если грустно?

— При желании заставить себя смеяться можно.

Есть различные упражнения. Самое простое — это подойти к зеркалу, улыбнуться самому себе, и хорошее настроение обеспечено на весь день.