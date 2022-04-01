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Общество

На Иссык-Куле милиционеры исполнили рэп-композицию про экологию

Сотрудники туристическо-экологической милиции Иссык-Кульской области исполнили рэп-композицию и сняли клип, призывающий беречь природу. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

«Мы призываем соотечественников к осознанию единства людей с природой, нашей связи с окружающим миром. Надеемся, наш клип кого-то вдохновит на действия, кого-то заставит задуматься о сохранности редких видов животных, лесов, о переработке мусора, защите экологии. Это касается всех нас, вне зависимости от того, где мы живем и кем работаем», — отметили в милиции.

Отмечается, что певец Тата Улан поддержал идею милиции, дав разрешение на использование в клипе своей музыки. Текст к песне и сценарий клипа написали сотрудники пресс-службы областной милиции. Вместе с милиционерами композицию исполнили учащиеся 5-го класса лицея «Сапат» имени Карасаева — Жасмина Асматова и Нурэл Мамбеталиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229349/
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