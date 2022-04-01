COVID-19 в мире. Заразились более 488,3 миллиона, умерли более 6,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 518 тысяч 901 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 488 миллионов 346 тысяч 479 человек. Больше всего зараженных в США (80 миллионов 103 тысячи 665), Индии (43 миллиона 24 тысячи 440), Бразилии (29 миллионов 583 тысячи 111), Франции (25 миллионов 803 тысячи 173), Великобритании (21 миллион 309 тысяч 769), России (17 миллионов 564 тысячи 186), Турции (14 миллионов 860 тысяч 560), Аргентине (9 миллионов 37 тысяч 911), Иране (7 миллионов 162 тысячи 220), Колумбии (6 миллионов 84 тысячи 916), Испании (11 миллионов 508 тысяч 309), Италии (14 миллионов 642 тысячи 354) и Германии (21 миллион 394 тысячи 747).
В Кыргызстане зарегистрировали 200 тысяч 946 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 393 тысячи 786, Узбекистане — 237 тысяч 749, Таджикистане — 17 тысяч 786.