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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 488,3 миллиона, умерли более 6,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 518 тысяч 901 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 488 миллионов 346 тысяч 479 человек. Больше всего зараженных в США (80 миллионов 103 тысячи 665), Индии (43 миллиона 24 тысячи 440), Бразилии (29 миллионов 583 тысячи 111), Франции (25 миллионов 803 тысячи 173), Великобритании (21 миллион 309 тысяч 769), России (17 миллионов 564 тысячи 186), Турции (14 миллионов 860 тысяч 560), Аргентине (9 миллионов 37 тысяч 911), Иране (7 миллионов 162 тысячи 220), Колумбии (6 миллионов 84 тысячи 916), Испании (11 миллионов 508 тысяч 309), Италии (14 миллионов 642 тысячи 354) и Германии (21 миллион 394 тысячи 747).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 142 тысяч 805. За сутки показатель вырос на 4 тысячи 602 человека. В том числе в США всего скончались 980 тысяч 624 человека, Бразилии — 660 тысяч 22, Индии — 521 тысяча 129, Мексике — 322 тысячи 948, России — 361 тысяча 14, Великобритании — 165 тысяч 977 и Италии — 159 тысяч 383.

В Кыргызстане зарегистрировали 200 тысяч 946 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 393 тысячи 786, Узбекистане — 237 тысяч 749, Таджикистане — 17 тысяч 786.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229335/
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