Мигранты из Кыргызстана в России могут получить бесплатную юридическую помощь. Об этом 24.kg сообщила менеджер Центра содействия по решению трудовых вопросов Динара Пирматова.

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Отмечается, что центр оказывает бесплатные консультации в области трудового права гражданам Кыргызстана.

«Если кыргызстанцу не платят заработную плату или задерживают, не дают отпуск, больничный, отказали в приеме на работу, заставляют сверхурочно работать или же незаконно уволили, то они могут обратиться в наш центр. Мы будем консультировать их по проблеме и заниматься вопросом до получения результата», — рассказала Динара Пирматова.