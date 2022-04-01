Мигранты из Кыргызстана в России могут получить бесплатную юридическую помощь. Об этом 24.kg сообщила менеджер Центра содействия по решению трудовых вопросов Динара Пирматова.
Отмечается, что центр оказывает бесплатные консультации в области трудового права гражданам Кыргызстана.
«Если кыргызстанцу не платят заработную плату или задерживают, не дают отпуск, больничный, отказали в приеме на работу, заставляют сверхурочно работать или же незаконно уволили, то они могут обратиться в наш центр. Мы будем консультировать их по проблеме и заниматься вопросом до получения результата», — рассказала Динара Пирматова.
Для получения помощи необходимо оставить заявку на сайте info@prava-kirgizov.ru или же связаться по номеру