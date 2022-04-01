Поручение не выполнено. Объем воды в Токтогулке меньше 8 миллиардов кубометров

Объем воды в Токтогульском водохранилище на 1 апреля 2022 года начал повышаться, но все равно остается ниже 8 миллиардов кубометров.

На сегодня объем воды в Токтогулке составляет 7 миллиардов 848,79 миллиона кубометров. За сутки он вырос на 1,91 миллиона кубометров. С начала года показатель снизился на 2 миллиарда 626,61 миллиона кубометров, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 867,21 миллиона кубометров.

На сегодня приток воды в водохранилище составляет 173 кубометра в секунду, расход — 151 кубометр в секунду.

Напомним, во время визита на Токтогульскую ГЭС председатель кабинета министров Акылбек Жапаров поручил завершить в срок ремонтные работы, а также к 1 апреля выйти на объем не менее 8 миллиардов кубических метров воды.