Дело Next TV. Юристы усомнились в объективности выданных экспертных заключений

Юристы усомнились в объективности выданных экспертных заключений по делу Next TV. Об этом сообщили в Институте Медиа Полиси.

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По его данным, суд не удовлетворил требования Генпрокуратуры о прекращении деятельности телеканала и запрете распространения его продукции.

Тем самым он вынес правильное и обоснованное решение, поскольку такие требования согласно нормам Гражданского процессуального кодекса не могут быть рассмотрены в особом производстве, которое предусматривает усеченное или ускоренное судопроизводство.

«В части признания судом материала экстремистским отмечаем, что вопрос тесно связан с уголовным делом, расследуемым ГКНБ. В ходе расследования эксперты дали заключения о якобы наличии признаков возбуждения межнациональной розни. Однако считаем, что эти заключения получены с грубейшими нарушениями норм УПК. Экспертное политологическое заключение дано научным сотрудником Института государства и права НАН КР, которое по сути не является экспертной организацией, и этот сотрудник не числится в госреестре экспертов, опубликованном на сайте Минюста. Ответы экспертов на судебном процессе также вызывают множество вопросов, в том числе касающихся компетентности экспертов. Объективность и всесторонность выданных заключений вызывает сомнение», — говорится в сообщении.

Юристы намерены также обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел ходатайство Генпрокуратуры о прекращении вещания телеканала Next TV в Кыргызстане. Судья Айнура Сатарова постановила удовлетворить его частично и признать публикацию Next TV экстремистской.

3 марта задержан и водворен на два месяца в СИЗО ГКНБ директор телеканала Next TV Таалай Дуйшенбиев по статье 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды (розни)». По версии следствия, телеканал, используя ресурсы в соцсетях, распространяет ложную информацию о якобы достигнутой договоренности об оказании Кыргызстаном военной помощи России в ходе спецоперации на территории Украины. В качестве источника СМИ сослалось на бывшего руководителя КНБ Казахстана.

Фонд расследовательской журналистики призывает прекратить давление на СМИ. Омбудсмен просит ГКНБ и судебные органы уважать свободу журналистов.