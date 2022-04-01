На Иссык-Куле милиция занялась ликвидацией стихийных свалок

На Иссык-Куле туристическо-экологическая милиция проводит рейды по выявлению стихийных свалок мусора. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

«Устранены стихийные свалки возле рынка «Макиш» в Караколе и на кладбище города Балыкчи», — сообщили в ведомстве.

В милиции также напоминают, что, согласно статье 115 Кодекса о правонарушениях, выброс бытового мусора и других предметов в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей, на юридических лиц — 170 расчетных показателей.