11:37
USD 86.08
EUR 93.31
RUB 1.24
Общество

На Иссык-Куле милиция занялась ликвидацией стихийных свалок

На Иссык-Куле туристическо-экологическая милиция проводит рейды по выявлению стихийных свалок мусора. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

«Устранены стихийные свалки возле рынка «Макиш» в Караколе и на кладбище города Балыкчи», — сообщили в ведомстве.

В милиции также напоминают, что, согласно статье 115 Кодекса о правонарушениях, выброс бытового мусора и других предметов в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей, на юридических лиц — 170 расчетных показателей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229321/
просмотров: 3091
Версия для печати
Материалы по теме
Почти в четыре раза может подорожать вывоз мусора в Бишкеке для пенсионеров
В Бишкеке хотят повысить тариф на мусор
Не работают! Жители Октябрьского района Бишкека жалуются на «Тазалык»
Проблема вывоза мусора в Бишкеке. Столица все так же утопает в отходах
В Бишкеке презентовали проект по сортировке и компостированию отходов
Где мусороперерабатывающий завод? В парламенте поднимают вопрос отставки мэра
Мэрия Бишкека назвала причину несвоевременного вывоза мусора
Бишкек утопает в мусоре. Депутат требует от кабмина принять меры
На улице Панфилова в Бишкеке появится мусоросортировочный пункт
Бишкекчане просят поставить дополнительный мусорный контейнер на улице Ганди
Популярные новости
График отключения электроэнергии по&nbsp;Бишкеку График отключения электроэнергии по Бишкеку
Минэнерго предоставило график отключения электричества по&nbsp;областям Минэнерго предоставило график отключения электричества по областям
Участницу конкурса &laquo;Мисс Вселенная&raquo; из&nbsp;КР критикуют за&nbsp;наряд. Что она ответила Участницу конкурса «Мисс Вселенная» из КР критикуют за наряд. Что она ответила
Крещение-2023. Как правильно окунуться в&nbsp;ледяную воду и&nbsp;не&nbsp;заболеть Крещение-2023. Как правильно окунуться в ледяную воду и не заболеть
Бизнес
Семь способов сделать мир лучше с&nbsp;Beeline Кыргызстан Семь способов сделать мир лучше с Beeline Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; не&nbsp;приостанавливает подачу газа населению «Газпром Кыргызстан» не приостанавливает подачу газа населению
4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! еще быстрее. Оператор инвестирует в&nbsp;цифровое развитие Кыргызстана 4G LTE от О! еще быстрее. Оператор инвестирует в цифровое развитие Кыргызстана
Индия объявила о&nbsp;создании Центра передового опыта стран глобального Юга Индия объявила о создании Центра передового опыта стран глобального Юга
21 января, суббота
11:21
Дастан Бекешев рассказал подробности соглашения о строительстве автозавода в КР Дастан Бекешев рассказал подробности соглашения о строи...
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 января
10:42
В Бишкеке проходят рейды по букмекерским конторам
10:23
В Кыргызстане пытались оформить поддельные документы на семь машин из Беларуси
10:02
Две тонны контрабандных кондитерских изделий изъяли в Баткене
20 января, пятница
23:50
«Википедия» осуществила первый масштабный редизайн за 10 лет