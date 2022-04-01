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Общество

Запрет и ограничения на пользование авто теперь будут в электронной базе данных

МВД внесло на общественное обсуждение пакет поправок в закон о регистрации авто, а также установок и оборудования.

Теперь информация о запретах и ограничениях на пользование машиной по уголовным или гражданским делам, а также если авто находится в залоге, будет занесена в электронную базу.

В случае смерти одного из супругов нужно получить свидетельство о праве собственности на авто и предъявить его в органы Госавтоинспекции для регистрации и учета.

Не надо регистрировать машины, установки и оборудование, переданные по договорам дарения, не удостоверенным в нотариальном порядке, а также переданные в пользование по доверенности без права отчуждения.

Таким образом, проектом предлагается удостоверять договоры купли-продажи машин, что, в свою очередь, позволит сотрудникам уполномоченного органа устранить возможность разночтений при удостоверении соглашений по отчуждению движимого имущества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229311/
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