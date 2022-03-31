В Бишкеке пройдет выставка евразийского образования. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, мероприятие состоится 1 и 2 апреля в Кыргызском национальном университете. Организатором выставки выступает Евразийская организация сотрудничества при поддержке мэрии Бишкека.

«Участники выставки — это вузы, обладающие необходимой инфраструктурой для получения образования учащимися в очной форме, а также техническими возможностями для дистанционного обучения. Абитуриентам будет предоставлена актуальная информация по различным направлениям в образовании: техническом, гуманитарном, аграрном, медицинском, творческом и другим», — отметили в мэрии.

Выставка будет работать с 10.00 и до 17.00 1 апреля и до 16.00 2 апреля.