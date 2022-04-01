В Закон «Об официальной статистике» вносятся изменения. Авторы поправок пояснили, зачем они нужны.

Уточняется, что в действующей редакции содержится лишь общая норма о переписи. Поэтому вносятся соответствующие дополнительные статьи и уточняются правовые аспекты переписи:

виды, порядок организации и проведения переписи;

средства, выделяемые на проведение переписи в целом;

общий охват и сроки проведения переписи;

распределение работы, обязанности и права участвующих сторон и организаций.

При этом уточняется порядок и условия перемещения сотрудников статорганов, а также особенности найма специалистов на основании срочных договоров на период подготовки и проведения переписи.

Согласно рекомендации Глобальной оценки национальной статистической системы страны, проведенной в 2020-2021 годах международными экспертами Европейской экономической комиссии ООН, Европейской ассоциации свободной торговли и Статистической службы Европейского Союза, Национальному статистическому комитету следует пересмотреть в законе отдельные права совета. В частности, ограничить их мандат, допускающий любые управленческие или надзорные функции, которые могут ущемлять профессиональную независимость председателя Национального статистического комитета.

Более того, индивидуальные данные статистических регистров признаны конфиденциальными и должны применяться исключительно в статистических целях. Их нельзя использовать ни государственными органами, ни МСУ или международными организациями в целях расследования, надзора, судебного разбирательства, принятия административных решений.