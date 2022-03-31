В ГУВД Бишкека сняли ролик с известными людьми против религиозного экстремизма

Известные личности Кыргызстана выступили против религиозного экстремизма. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Как отмечается, служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции столичной милиции сняла социальный ролик с участием знаменитых личностей страны и руководства ГУВД Бишкека.

Целью видеоролика является противодействие различным проявлениям экстремизма.

В акции приняли участие начальник ГУВД столицы Азамат Ногойбаев, муфтий КР Замир Ракыев, актеры Аскат Сулайманов и Камчы Сарыбаев, бронзовый призер Олимпийских игр Мээрим Жуманазарова, тренер Чынарбек Изабеков, ректор Исламского университета Абдышукур ажы Нарматов, певец Эрлан Андашев и другие.

«Террорист никогда не может стать мусульманином, мусульманин — террористом. Ислам — религия мира, дружбы и единства», — говорит в ролике Замир Ракыев.

Аскат Сулайманов отметил, что кыргызы никогда с древности не занимались религиозным экстремизмом.

Мээрим Жуманазарова призвала сделать правильный выбор ради стабильности и мира в республике.

Абдышукур ажы Нарматов призвал изучать науку и религию. «Там, где есть наука и образование, не будет места для терроризма и экстремизма», — сказал он.

Участники также заметили, что религиозный экстремизм приводит к межнациональным конфликтам и создает угрозу для безопасности страны.

«Наша цель — полностью искоренить религиозный экстремизм», — заключил Азамат Ногойбаев.