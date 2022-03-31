В ГУВД Бишкека сняли ролик с известными людьми против религиозного экстремизма

Известные личности Кыргызстана выступили против религиозного экстремизма. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
Как отмечается, служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции столичной милиции сняла социальный ролик с участием знаменитых личностей страны и руководства ГУВД Бишкека.
Целью видеоролика является противодействие различным проявлениям экстремизма.
«Террорист никогда не может стать мусульманином, мусульманин — террористом. Ислам — религия мира, дружбы и единства», — говорит в ролике Замир Ракыев.
Аскат Сулайманов отметил, что кыргызы никогда с древности не занимались религиозным экстремизмом.
Мээрим Жуманазарова призвала сделать правильный выбор ради стабильности и мира в республике.
Абдышукур ажы Нарматов призвал изучать науку и религию. «Там, где есть наука и образование, не будет места для терроризма и экстремизма», — сказал он.
Участники также заметили, что религиозный экстремизм приводит к межнациональным конфликтам и создает угрозу для безопасности страны.
«Наша цель — полностью искоренить религиозный экстремизм», — заключил Азамат Ногойбаев.