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Общество

Лунную пыль, собранную Нилом Армстронгом, выставили на аукцион

В США выставили на аукцион лунную пыль, которую собрал астронавт Нил Армстронг. Об этом пишет Esquire.

Первый человек, ступивший на поверхность спутника, собрал образцы лунной пыли для NASA в 1969 году в рамках миссии на корабле «Аполлон-11».

«Поверхность тонкая и рыхлая, я могу свободно поднять (пыль) ногой. Пыль прилипает к подошве моих ботинок тонкими слоями, словно угольная зола. Я делаю небольшие шаги, но вижу следы своих ботинок на мелких песчаных частицах», — сказал Нил Армстронг про лунную пыль, когда шел по поверхности спутника.

Стартовая цена необычного лота — $800 тысяч. Однако выручить за него могут до $1,2 миллиона.

Аукцион должен пройти 13 апреля. Часть средств от продажи направят на благотворительность.

Ранее на торгах в 2017-м уже ушел с молотка мешочек, в который астронавт собирал пробу. Покупатель выложил за него $1,8 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229282/
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