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Общество

Минздрав пригласил мужчин проверить свое здоровье

Министерство здравоохранения пригласило мужчин старше 18 лет проверить свое здоровье.

Как отметили в пресс-центре ведомства, в Чуйской, Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской областях с 1 по 30 апреля мужчины могут обратиться в местную организацию здравоохранения и получить бесплатную консультацию у медицинского работника.

Основной целью месячника «Будь ответственным!» является увеличение охвата мужского населения Кыргызстана медицинскими услугами в целях профилактики неинфекционных заболеваний.

По данным центра электронного здравоохранения при МЗ КР, мужчины от 18 до 54 лет более подвержены риску их возникновения, чем женщины того же возраста.

В рамках месячника будут организованы специальные часы приема для мужчин, что увеличит доступность медицинских услуг. Также другим ключевым элементом является вовлечение школьников в месячник «Будь ответственным!», так как предыдущий опыт показал эффективность такого подхода. В ведомстве считают, что ученики будут информировать своих родственников-мужчин об акции и приглашать их пройти медицинскую консультацию в организации здравоохранения их села.

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Неинфекционные заболевания — это хронические, медленно прогрессирующие болезни. К ним относятся сердечно-сосудистые и легочные заболевания, рак, сахарный диабет. В 2020 году смертность в КР от сердечно-сосудистых заболеваний составила 52 процента от общей смертности населения, на втором месте рак — 10,8 процента, на третьем — респираторные заболевания, 6,9 процента. Основными факторами риска возникновения неинфекционных заболеваний являются потребление табака, чрезмерное употребление алкоголя, неправильное питание и недостаточная физическая активность.

Месячник проводится в рамках реализации швейцарского проекта «Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229268/
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