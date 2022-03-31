В городах Кыргызстана в апреле пройдет выставка российских вузов

В Кыргызстане с 5 по 9 апреля пройдет выставка российских вузов «Образование в России — 2022», в которой примут участие 33 университета РФ. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

Отмечается, что в столице, Токмаке, Шопокове и Кара-Балте состоятся профориентационные встречи с абитуриентами, презентации образовательных программ, предметные тестирования и консультации по вопросам получения высшего образования.

Вход на выставки свободный. Участие в любых мероприятиях в рамках выставок является бесплатным.

Мероприятия состоятся по следующим адресам: