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Общество

В городах Кыргызстана в апреле пройдет выставка российских вузов

В Кыргызстане с 5 по 9 апреля пройдет выставка российских вузов «Образование в России — 2022», в которой примут участие 33 университета РФ. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

Отмечается, что в столице, Токмаке, Шопокове и Кара-Балте состоятся профориентационные встречи с абитуриентами, презентации образовательных программ, предметные тестирования и консультации по вопросам получения высшего образования.

Вход на выставки свободный. Участие в любых мероприятиях в рамках выставок является бесплатным.

Мероприятия состоятся по следующим адресам:

  • 5-7 апреля с 10.00 до 17.00 — Бишкек, Республиканская библиотека для детей и юношества имени Касымалы Баялинова;
  • 7-8 апреля с 10.30 до 17.00 — Кант, школа-гимназия № 4 (улица Абраимова, 1);
  • 9 апреля с 14.00 до 17.00 — пгт. Кочкор и Нарын, конференц-зал отеля «Хан-Тенгри».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229239/
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