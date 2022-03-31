Павильон Кыргызстана признали одним из лучших на EXPO-2022 в Дубае

В Объединенных Арабских Эмиратах завершается Всемирная выставка EXPO-2022 Dubai. Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате.

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По ее данным, павильон Кыргызстана завоевал третье место среди более чем 40 стран в тематическом кластере «Возможность» категории Theme Development.

В состав жюри вошли представители оргкомитета выставки, Всемирного бюро выставок, редакторы авторитетных изданий, известные дизайнеры, а также фотографы. Ранее комиссия посетила каждый павильон государств-участников, оценивая все детали заявленной концепции участия — от ее исполнения до содержательной части.

Всего в этот день награды присудили 25 павильонам из 192 стран-участниц.

Фото ТПП . Награда Кыргызстана

В ТПП напомнили, что КР в своей категории сделала упор на экономический и туристический потенциал, а также демонстрацию уникальной культуры. Так, высокопоставленные гости павильона высоко оценили достижение кыргызского народа в сохранении своей самобытности и традиций в современном мире. Кроме того, отдельного внимания удостаивались медовая продукция и питьевая вода из КР.

В результате различных бизнес-мероприятий кыргызстанские предприниматели смогли заключить ряд контрактов.