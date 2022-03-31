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Общество

Езда по встречке. Почти месяц госорганы молчат об инциденте с машиной главы ГКНБ

Соответствующие органы почти месяц не комментируют инцидент с автомобилем главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, который нарушил ПДД в Бишкеке.

Напомним, что 3 марта в социальных сетях опубликовали видео, как две машины Toyota Land Cruiser 300 едут по центральной улице столицы с мигалками и проблесковыми маячками. Автомобили главы ГКНБ ехали по встречной полосе. Но неизвестно, принадлежат они лично Камчыбеку Ташиеву или являются служебными машинами главы спецслужб.

Редакция 24.kg пыталась выяснить обстоятельства произошедшего у компетентных госорганов. Однако до сих пор никто не дал правовую оценку этому случаю. Грубейшее нарушение ПДД не комментируют 28 дней.

В УПСМ Бишкека сегодня, 31 марта, вновь оставили вопрос без ответа.

Не комментируют произошедшее и в самом госкомитете, молчат также в пресс-службе кабмина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229233/
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