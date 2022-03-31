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Общество

Земля кому-то приглянулась? Депутат БГК о сносе гаражей в микрорайоне № 11

Чем вызвана такая оперативность в сносе гаражей в микрорайоне № 11, поинтересовался на заседании постоянной комиссии БГК по ЖКХ депутат Казыбек Эргешов.

По его словам, муниципалитет прежде чем сносить гаражи, должен был подумать, где жители будут парковать автомобили. «И вообще, с какой целью снесли? Почему так быстро? Только недавно сменились мэр, вице-мэр. Говорят, якобы для строительства многоярусной парковки. Но в городском бюджете денег на нее на этот год не предусмотрено, не будет их и в следующем — нам даже на ремонт дорог не хватает. Что, кому-то приглянулся участок?» — сказал он.

Депутат напомнил, что в Бишкеке на месте многих стоянок выросли дома и торговые точки. «Сначала земли брали под парковки и стоянки, а потом продавали. Думаю, и в 11-м микрорайоне так будет. Там участок почти 11 гектаров», — отметил он.

Напомним, ранее в редакцию обратились участники гаражного кооператива. По их словам, о решении суда пятилетней давности, по которому они лишились гаражей, люди узнали совершенно случайно — из расклеенных незадолго до сноса уведомлений мэрии. Бишкекчане считают, что их права были нарушены. Всего в кооперативе насчитывается больше 500 гаражей.

По информации муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием, в 2017 году решением межрайонного суда права на пользование земельным участком в 11-м микрорайоне были отменены. В мэрии утверждают, что руководство кооператива было в курсе решения суда.

28 марта рабочие муниципальных служб приступили к демонтажу гаражей. Владельцы пытались препятствовать работам и позже обратились к Садыру Жапарову с открытым обращением.

В муниципалитете сказали, что на месте гаражного кооператива № 20 планируется построить многоярусную автопарковку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229229/
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