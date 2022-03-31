Увольнение представителя в ОДКБ. Вторая инстанция поддержала Бердибека Асанова

Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции о восстановлении на службе представителя Минобороны Кыргызстана в ОДКБ Бердибека Асанова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что ранее апелляционную жалобу подавали юристы Минобороны. Они посчитали необоснованным постановление Первомайского районного суда столицы.
Отметим, что в первой инстанции юристы Минобороны хотели подать в отношении Бердибека Асанова встречный иск в суд о защите деловой репутации и возмещении морального вреда. Однако им было отказано в принятии искового заявления.
Представителя Минобороны Кыргызстана в ОДКБ Бердибека Асанова освободили от занимаемой должности. Он был откомандирован в Москву в мае 2021-го. Проработал заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ пять месяцев. Не согласившись с решением руководства Минобороны, Бердибек Асанов подал в суд. Позже на пресс-конференции министр обороны Бактыбек Бекболотов заявил, что его подчиненный Бердибек Асанов заходил к нему с конвертом. Однако последний опроверг информацию главы оборонного ведомства.