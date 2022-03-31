Азербайджанский автор стала членом Союза композиторов Кыргызстана

Заслуженному артисту, композитору и певице Эльзе Сеидджахан за заслуги в развитии кыргызской музыки в посольстве Кыргызстана в Азербайджане вручили удостоверение члена Союза композиторов КР. Об этом сообщает агентство «Азертадж».

«Мы, тюркские народы, имеем древние исторические корни. Между нашими странами существуют очень тесные связи в политической, экономической и культурной сферах. Мы очень рады принять Эльзу ханым в Союз композиторов Кыргызстана. В это непростое время очень важно уделять внимание культурной сфере, потому что культура создает мир между людьми», — отметил посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

Фото «Азертадж». Кайрат Осмоналиев и Эльза Сеидджахан

Заслуженный деятель искусств Азербайджана Земфира Гафарова отметила, что теперь появилась прекрасная возможность для композиторов обеих стран узнать друг друга поближе. Она выразила желание познакомиться с произведениями кыргызских авторов.

Для укрепления связей между двумя странами решено проводить совместные акции в культурной сфере. Одна из них — концерт молодых кыргызских композиторов в Баку.

Отмечается, что в феврале на заседании правления Союза композиторов Кыргызстана по представлению Фонда поддержки политики тюркоязычных государств Эльзу Сеидджахан избрали почетным членом Союза композиторов Кыргызской Республики.