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Общество

Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру из-за расстройства речи

Актер Брюс Уиллис решил завершить актерскую карьеру из-за состояния здоровья. Об этом сообщила его дочь Румер Гленн Уиллис в Instagram.

У него диагностировали афазию — расстройство речи, которое возникает при органических поражениях речевых отделов коры головного мозга в результате перенесенных травм.

«После долгих раздумий он оставляет карьеру, которая так много для него значит. Это по-настоящему трудное время для всей нашей семьи, и мы очень ценим вашу любовь, сопереживание и поддержку. Мы проходим через это как одна семья и хотели рассказать обо всем и его поклонникам, потому что мы знаем, как много он для вас значит — точно так же, как и вы для него», — приводит слова родственников издание Variety.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229200/
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