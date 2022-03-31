Минсельхоз планирует высадить в Кыргызстане больше 1,7 тысячи гектаров леса

Лесная служба Министерства сельского хозяйства в рамках проекта «Интегрированное управление лесными экосистемами Кыргызстана» запланировала лесопосадки на площади 1 тысяча 749,5 гектара в 13 пилотных лесхозах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На сегодняшний день лесхозами высажены саженцы хвойных, орехоплодовых, лиственных, фруктовых, засухоустойчивых пород на 1 тысячи 410,65 гектара. Весной этого года запланированы лесопосадки на 403,35 гектара. Для защиты лесопосадок от скота были установлены ограждения из колючей проволоки и сетки-рабицы. Для увеличения площади лесных и плодовых культур шести пилотным лесхозам переданы более 177 тысяч сеянцев ели тянь-шаньской, 24 тысячи саженцев яблони, 14 тысяч саженцев абрикоса, 1 тысяча 700 саженцев грецкого ореха на общую сумму 4 миллиона 853 тысячи 990 сомов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта производится восстановление деградированных лесов и освоение малопродуктивных земель вне Гослесфонда. Работа проводится на территории шести пилотных айыл окмоту.

«Благодаря инициативе и активному участию местных сообществ удалось освоить 593 гектара из запланированных 618,8 гектара путем посадки фруктовых садов и быстрорастущих плантаций, установки ограждений на 705,3 гектара и организации поливной системы на 402,4 гектара», — уточнили в Минсельхозе.

Для создания фруктовых садов и плантаций в айыл окмоту переданы более 139 тысяч саженцев яблони, абрикоса, груши, черешни, сливы, грецкого ореха и вяза на сумму 11 миллионов 727 тысяч 730 сомов.