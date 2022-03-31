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Общество

Минздрав придумал, как повысить уровень обеспечения охраны здоровья граждан

Минздрав разработал и вынес на общественное обсуждение проект закона «Об общественном здравоохранении».

Как говорится в справке-обосновании, основной целью является «повышение уровня обеспечения охраны здоровья человека посредством модернизации системы общественного здравоохранения».

«Реагирование на распространение коронавирусной инфекции показало системные проблемы в здравоохранении: слабость механизмов управления, особенно в условиях эпидемии, в подготовке и недостаточности медицинских кадров, отсутствии необходимой инфраструктуры и оборудования, необеспеченности соответствующих лабораторных возможностей, пробелы в правовом регулировании, во взаимодействии и координации институтов, слабая информированность населения по инфекционным заболеваниям», — заметили в ведомстве.

Минздрав провел инвентаризацию и анализ исполнения законов в области общественного здравоохранения и принял решение о разработке проекта закона в новой редакции, который предусматривает объединение пяти действующих законов: об общественном здравоохранении, об иммунопрофилактике инфекционных болезней, о защите населения от туберкулеза, о ВИЧ/СПИДе, о профилактике йододефицитных заболеваний, с учетом экспертных оценок указанных документов.

«В предлагаемом законопроекте закреплены положительные достижения этих пяти законов, в частности, права и обязанности физических и юридических лиц в области общественного здравоохранения, направление средств на развитие научных исследований по профилактике туберкулеза, положения о подготовке специалистов общественного здравоохранения, полностью сохранены государственные гарантии, предусмотренные законами страны об иммунопрофилактике инфекционных болезней, о защите населения от туберкулеза, о ВИЧ/СПИДе и другие», — поясняют чиновники.

Отметим, что Минздрав также объединил 11 законов в один — «Об охране здоровья».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229179/
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