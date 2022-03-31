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Общество

Чиновники вспомнили о внутренних мигрантах. Что предлагают

Министерство цифрового развития предлагает поправки в закон, регулирующий внутреннюю миграцию.

Предлагается понятие «место пребывания» определить местом, не предназначенным для постоянного или преимущественного проживания внутренних мигрантов. Исключено слово «временно».

Кроме того, места жительства и пребывания будут разделены и определены подзаконным нормативным правовым актом кабмина.

Например, регистрация по месту пребывания не будет заменять или отменять постоянную регистрацию. То есть можно иметь постоянную регистрацию в одном населенном пункте и временную по месту пребывания — в другом.

Кроме того, появилась норма, позволяющая регистрировать внутренних мигрантов, проживающих в самовольных постройках.

Разработчики поясняют, что это нужно было сделать, поскольку за последние 30 лет вокруг Бишкека и других городов стихийно возникло большое количество новостроек. Поэтому местные власти сталкиваются с трудностями при решении ряда вопросов и легализации земельных наделов, в том числе проблема с регистрацией по постоянному месту жительства граждан.

Регистрировать гражданина по новому месту жительства можно в день подачи заявления, при письменном или онлайн-подтверждении факта предоставления жилья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229175/
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