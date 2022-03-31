В Бишкеке 30 марта солнечно. Температура воздуха ожидается +20 градусов. День увеличился до 12 часов 39 минут.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в календаре.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — 6-й микрорайон, 6, отрезки улиц Профессора Зимы, Куренкеева, Кудрука, Шорина, Манаса, Суеркулова, Боталиева, Юбилейной, переулок Долонский, село Пригородное, жилмассив «Жениш»;
- 9.00-12.00 — микрорайон «Асанбай», 21-23, 25, 27-29, 78, 78/2, 78/3, 78/4;
- 11.00-14.00 — отрезки улиц Суеркулова, Юнусалиева, рынок «Орто-Сай»;
- 12.00-17.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 6-8-я);
- 9.30-18.00 — улица Таш-Кумырская, 2/1, 2/2, 2, 2а, 4а;
- 9.15-17.00 — улица Токтоналиева, 6а;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Толстого, Ломоносова.
- 28 марта — 1 апреля — район, ограниченный улицами Алыкулова, Кирова, Абаканской, Фрунзе.
У кого намечается той
Надира Джусупбекова
Родилась 31 марта 1964 года. Заместитель министра образования и науки КР.
Нуржигит Кадырбеков
Родился 31 марта 1977 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Памятные даты
В Пишпеке создан Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
В феврале 1917 года в России происходит знаменательное событие — революция, приведшая к отречению от престола русского царя Николая II. Через месяц после этого, 31 марта, в далекой провинции Российской империи в Пишпеке создается местный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Пишпек стал одним из важных центров распространения революционных идей и марксистко-ленинской пропаганды в крае.
Сформирован спецназ «Скорпион»
В 1994 году по приказу Министерства обороны Кыргызстана сформирована отдельная 525-я рота специального назначения «Скорпион». Первым командиром стал офицер, мастер рукопашного боя полковник Станислав Холодков.
«Скорпион» — элитное формирование Вооруженных сил Кыргызстана.
В 2001 году переформирован в 25-ю отдельную бригаду специального назначения «Скорпион».
Международный день резервного копирования
Резервное копирование (бэкап) — это создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жестком диске, флеш-карте, CD-диске и других), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.
Международный день резервного копирования призван привлечь общественное внимание к вопросам обеспечения сохранения информации, а также распространить информацию о необходимости защиты от потери данных.
Люди, которые меняли мир
Родился архитектор Урмат Алымкулов
Родился 31 марта 1951 года в селе Кашат Кочкорского района.
После окончания средней школы в 1978-м поступил в Московский архитектурный институт. В 1976-1987-х архитектор Фрунзенского горпроекта.
Заслуженный архитектор Киргизской ССР.
Являлся руководителем авторского коллектива ряда проектов и строительства зданий и сооружений, определяющих архитектурный облик Бишкека: Академия управления при президенте КР, «Белый дом», Кыргызско-Российский Славянский университет, Бишкекский гуманитарный университет, резиденции посольств Турции и Германии. Участвовал в разработке проектов площади Победы, площади Ала-Тоо, более десяти школ в различных регионах Кыргызстана, жилой застройки в Бишкеке.
Последние годы жизни Урмат Алымкулов работал над созданием нового поколения жилья крупнопанельного домостроения и учебных сооружений из облегченных быстровозводимых конструкций.
Умер в 2016 году.
Родился государственный деятель Абдужапар Тагаев
Родился в 1953 году. Начал трудовую деятельность инженером во Фрунзенской городской телефонной сети. Всю жизнь работал в области связи на ответственных и руководящих должностях. Был министром связи Кыргызстана в 1995-1996-х.
Правительство удостоило Абдужапара Тагаева звания «Заслуженный работник связи КР», а также наградило Почетной грамотой КР и памятной юбилейной медалью «Манас-1000».
Абдужапар Тагаев посвятил всю свою жизнь развитию связи в Кыргызстане.
Умер в 2017 году.
Куда сходить
Культура
- продолжается Неделя франкофонии;
- Кыргызский театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на концерт солистов оперы.
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
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