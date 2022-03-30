23:31
USD 87.52
EUR 96.03
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Samsung убрала букву Z из названия своих складных смартфонов в странах Балтии

Следуя тренду по введению антироссийских санкций, южнокорейская компания Samsung решила переименовать некоторые свои смартфоны. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, ребрендингу подверглись модели с гибким экраном серии Z: Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Уже сейчас в Литве, Латвии и Эстонии эти модели смартфонов именуются как Galaxy Fold 3 и Galaxy Flip 3. Ожидается, что вскоре раскладушки Samsung переименуют и в других европейских странах.

Буква Z, ставшая символом поддержки российских военных, тоже попала под санкции Запада. Например, в Чехии уже наказывают за публичную демонстрацию Z. Некоторые страны стали всерьез обсуждать введения запрета на использование Z и V на законодательном уровне.

Ситуация в Украине остается сложной. Боевые действия продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие страны ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229155/
просмотров: 2995
Версия для печати
Материалы по теме
Подписан закон о переименовании одного айыльного аймака и двух сел
В Таласской области появится Айтматовский район. Президент подписал закон
Спецпредставитель ЕС: Санкции не должны стать причиной ухудшения отношений с КР
Кыргызстан занял третье место в «Индексе друзей Путина» — The Economist
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина
В шести областях Кыргызстана хотят переименовать села и аймаки
Для профилактики. В ГУВД Бишкека рассказали о допросе россиян: их оштрафовали
Сами разберемся. Зачем странам Центральной Азии диктуют, с кем дружить
Задержание россиян за акцию в поддержку Украины. Милиция рассказала подробности
В знак поддержки. Посольство США в Бишкеке осветило здание в цвет флага Украины
Популярные новости
Поддерживаете&nbsp;ли вы&nbsp;переход Кыргызстана на&nbsp;латиницу? Опрос Поддерживаете ли вы переход Кыргызстана на латиницу? Опрос
Орозо айт. Что известно о&nbsp;празднике и&nbsp;как его отмечать Орозо айт. Что известно о празднике и как его отмечать
Если из&nbsp;горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета Если из горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета
Пятилетний мальчик собирает в&nbsp;Бишкеке пластиковые бутылки: как ему помочь Пятилетний мальчик собирает в Бишкеке пластиковые бутылки: как ему помочь
Бизнес
Безопасный и&nbsp;экологичный электровелосипед с&nbsp;искусственным интеллектом от&nbsp;Acer Безопасный и экологичный электровелосипед с искусственным интеллектом от Acer
17&nbsp;лет MEGAинноваций, скорости и&nbsp;свободы общения 17 лет MEGAинноваций, скорости и свободы общения
Получите кешбэк 20&nbsp;процентов за&nbsp;оплату услуг в&nbsp;Technopark Coworking с&nbsp;MBANK Получите кешбэк 20 процентов за оплату услуг в Technopark Coworking с MBANK
&laquo;РСК Банк&raquo; выдал кредиты сельхозпроизводителям на&nbsp;706 миллионов сомов «РСК Банк» выдал кредиты сельхозпроизводителям на 706 миллионов сомов
23 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 апреля: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 апреля: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: весенняя выставка, музыка итальянского кино и спектакли
18:30
24 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:20
Кыргызстанка Сардана Трофимова стала второй на престижном марафоне в Белграде
16:00
Чудаки парковки. Авто оставляют на проезжей части, несмотря на запрещающие знаки