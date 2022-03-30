Samsung убрала букву Z из названия своих складных смартфонов в странах Балтии

Следуя тренду по введению антироссийских санкций, южнокорейская компания Samsung решила переименовать некоторые свои смартфоны. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, ребрендингу подверглись модели с гибким экраном серии Z: Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Уже сейчас в Литве, Латвии и Эстонии эти модели смартфонов именуются как Galaxy Fold 3 и Galaxy Flip 3. Ожидается, что вскоре раскладушки Samsung переименуют и в других европейских странах.

Буква Z, ставшая символом поддержки российских военных, тоже попала под санкции Запада. Например, в Чехии уже наказывают за публичную демонстрацию Z. Некоторые страны стали всерьез обсуждать введения запрета на использование Z и V на законодательном уровне.

Ситуация в Украине остается сложной. Боевые действия продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие страны ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.