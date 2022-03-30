Жительница Великобритании нашла на пляже старый сундук с драгоценностями

Жительница Великобритании нашла на пляже старый сундук с монетами и драгоценными камнями. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, 38-летняя Дженни Фицджеральд утверждает, что наткнулась на зарытый в песок сундук, когда вместе с семьей чистила пляж в графстве Норфолк. «Я позвала мужа и сказала, что нашла что-то потрясающее, но он ответил только: «О нет, еще этот мусор»», — вспоминает она. Тяжелую находку пришлось нести без его помощи.

Женщина и ее дети соскребли с сундука песок при помощи зубных щеток. Затем им удалось добраться до его содержимого через поврежденное дно. Внутри оказалось около сотни монет, преимущественно викторианских и времен короля Георга III, правившего Британией в конце XVIII века. Некоторые монеты, по словам женщины, выглядели средневековыми и древнеримскими.

В сундуке также лежали драгоценные камни, ржавые карманные часы, старый флакон с духами, кольцо с печатью и серебряный спичкодержатель, на котором выгравировано имя Эрнест.