Жительница Великобритании нашла на пляже старый сундук с драгоценностями

Жительница Великобритании нашла на пляже старый сундук с монетами и драгоценными камнями. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Женщина и ее дети соскребли с сундука песок при помощи зубных щеток. Затем им удалось добраться до его содержимого через поврежденное дно. Внутри оказалось около сотни монет, преимущественно викторианских и времен короля Георга III, правившего Британией в конце XVIII века. Некоторые монеты, по словам женщины, выглядели средневековыми и древнеримскими.
В сундуке также лежали драгоценные камни, ржавые карманные часы, старый флакон с духами, кольцо с печатью и серебряный спичкодержатель, на котором выгравировано имя Эрнест.