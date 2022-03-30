ВОЗ создает в Индии Глобальный центр по народной медицине

Всемирная организация здравоохранения и правительство Индии подписали соглашение о создании Глобального центра ВОЗ по народной медицине. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что этот глобальный центр, в который правительство Индии инвестировало $250 миллионов, призван обеспечить использование потенциала народной медицины в интересах всего мира с помощью современной науки и технологии для улучшения состояния здоровья людей и планеты в целом.

Согласно оценкам, средствами народной медицины пользуются 80 процентов населения мира. На сегодняшний день об их применении сообщили 170 из 194 государств-членов ВОЗ.

«Для многих миллионов людей во всем мире народная медицина является первоочередным средством лечения множества заболеваний. Предоставление всем людям доступа к безопасному и эффективному лечению составляет важную часть миссии ВОЗ, и этот новый центр поможет задействовать мощь науки для укрепления доказательной базы народной медицины», — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Термин «народная медицина» означает общий объем знаний, навыков и видов практики, которые на протяжении длительного времени использовались в культурах коренных и разных других народов для поддержания здоровья и для профилактики, диагностики и лечения физических и психических заболеваний. Он охватывает как древние практики, такие как акупунктура, аюрведическая медицина и травяные смеси, так и современные лекарственные средства.

Однако на сегодняшний день национальные системы и стратегии здравоохранения пока не обеспечивают полной интеграции миллионов работников народной медицины, аккредитованных курсов, медицинских учреждений и расходов на здравоохранение в области народной медицины.

Народная медицина также занимает все более заметное место в мире современной науки.

Около 40 процентов утвержденных фармацевтических препаратов, которые используются в настоящее время, получены из природных веществ, что подчеркивает жизненную важность сохранения биоразнообразия и устойчивости.

Например, при открытии аспирина использовались составы народной медицины с добавлением коры ивового дерева, противозачаточные таблетки были разработаны на основе корней дикого растения ямса, а для лечения рака у детей использовался розовый барвинок. Отмеченное Нобелевской премией исследование артемизинина для борьбы с малярией началось с изучения древнекитайских медицинских текстов.

Новый центр ВОЗ откроется в Джамнагаре, штат Гуджарат, Индия. Центр создается для обеспечения взаимодействия и выгод на уровне всех регионов мира. «Его деятельность будет сосредоточена на формировании прочной доказательной базы для разработки политики и стандартов в отношении методов и продуктов народной медицины, на содействии странам в их интеграции в национальные системы здравоохранения и на регулировании их качества и безопасности для достижения оптимального и устойчивого воздействия», — отметили в организации.