22:49
USD 81.52
EUR 90.17
RUB 0.98
Общество

ВОЗ создает в Индии Глобальный центр по народной медицине

Всемирная организация здравоохранения и правительство Индии подписали соглашение о создании Глобального центра ВОЗ по народной медицине. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что этот глобальный центр, в который правительство Индии инвестировало $250 миллионов, призван обеспечить использование потенциала народной медицины в интересах всего мира с помощью современной науки и технологии для улучшения состояния здоровья людей и планеты в целом.

Согласно оценкам, средствами народной медицины пользуются 80 процентов населения мира. На сегодняшний день об их применении сообщили 170 из 194 государств-членов ВОЗ.

«Для многих миллионов людей во всем мире народная медицина является первоочередным средством лечения множества заболеваний. Предоставление всем людям доступа к безопасному и эффективному лечению составляет важную часть миссии ВОЗ, и этот новый центр поможет задействовать мощь науки для укрепления доказательной базы народной медицины», — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Термин «народная медицина» означает общий объем знаний, навыков и видов практики, которые на протяжении длительного времени использовались в культурах коренных и разных других народов для поддержания здоровья и для профилактики, диагностики и лечения физических и психических заболеваний. Он охватывает как древние практики, такие как акупунктура, аюрведическая медицина и травяные смеси, так и современные лекарственные средства.

Однако на сегодняшний день национальные системы и стратегии здравоохранения пока не обеспечивают полной интеграции миллионов работников народной медицины, аккредитованных курсов, медицинских учреждений и расходов на здравоохранение в области народной медицины.

Народная медицина также занимает все более заметное место в мире современной науки.

Около 40 процентов утвержденных фармацевтических препаратов, которые используются в настоящее время, получены из природных веществ, что подчеркивает жизненную важность сохранения биоразнообразия и устойчивости.

Например, при открытии аспирина использовались составы народной медицины с добавлением коры ивового дерева, противозачаточные таблетки были разработаны на основе корней дикого растения ямса, а для лечения рака у детей использовался розовый барвинок. Отмеченное Нобелевской премией исследование артемизинина для борьбы с малярией началось с изучения древнекитайских медицинских текстов.

Новый центр ВОЗ откроется в Джамнагаре, штат Гуджарат, Индия. Центр создается для обеспечения взаимодействия и выгод на уровне всех регионов мира. «Его деятельность будет сосредоточена на формировании прочной доказательной базы для разработки политики и стандартов в отношении методов и продуктов народной медицины, на содействии странам в их интеграции в национальные системы здравоохранения и на регулировании их качества и безопасности для достижения оптимального и устойчивого воздействия», — отметили в организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229063/
просмотров: 997
Версия для печати
Материалы по теме
ВОЗ передала Кыргызстану медицинские принадлежности для обучения
Королевская кобра заживо проглотила другую змею того же вида и попала на видео
Индия нацелена на превращение в глобальный центр цифровой экономики
В городе Ош летом проведут Международный день йоги
Конфликт в Украине. Проблем с поставками лекарств в Кыргызстан не будет
Индия ведет переговоры с Россией о покупке сырой нефти по сниженным ценам
Минздрав Кыргызстана и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве
Индия предлагает открыть в Кыргызстане центр трансплантации печени
Индия случайно выпустила ракету в сторону Пакистана
В ВОЗ выпустили новые рекомендации по безопасности абортов
Популярные новости
В&nbsp;мае кыргызстанцев ждут длинные выходные В мае кыргызстанцев ждут длинные выходные
Месяц под санкциями. Как изменилась жизнь мигрантов и&nbsp;когда ждать их&nbsp;возвращения Месяц под санкциями. Как изменилась жизнь мигрантов и когда ждать их возвращения
Сделано за&nbsp;колючей проволокой. Что производят в&nbsp;колониях Кыргызстана? Сделано за колючей проволокой. Что производят в колониях Кыргызстана?
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг в&nbsp;поддержку России. Вышли девять человек В Бишкеке проходит митинг в поддержку России. Вышли девять человек
Бизнес
Согласована кандидатура Максата Дадыбаева на&nbsp;должность замглавы &laquo;Керемет Банка&raquo; Согласована кандидатура Максата Дадыбаева на должность замглавы «Керемет Банка»
Удобный онлайн-календарь Орозо-2022&nbsp;в приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Удобный онлайн-календарь Орозо-2022 в приложении «Мой О!»
Илон Маск: Сейчас стоит покупать недвижимость и&nbsp;акции, а&nbsp;не&nbsp;доллары Илон Маск: Сейчас стоит покупать недвижимость и акции, а не доллары
30&nbsp;ночей бесплатного интернета, звонков и&nbsp;SMS в&nbsp;честь месяца Рамазан 30 ночей бесплатного интернета, звонков и SMS в честь месяца Рамазан
2 апреля, суббота
21:28
В смартфонах на базе Android появится защита от слежки В смартфонах на базе Android появится защита от слежки
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 апреля: ночью еще прохладно
20:46
Очень важный проект. В Кадамджае строят магистральный канал
20:33
Конституционный суд объявил конкурс эссе среди студентов
20:11
В Канте после установки камер фиксации нарушений ПДД не убрали мусор