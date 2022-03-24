Юриста Нурбека Токтакунова отпустили на время рассмотрения апелляционной жалобы

Юриста Нурбека Токтакунова отпустили из здания УВД Первомайского района.

Фото 24.kg. Нурбека Токтакунова отпустили

Он сообщил, что подача апелляционной жалобы приостанавливает исполнение решения Первомайского районного суда.

«Если Бишкекский городской суд оставит в силе это решение, то оно вступит в силу», — сказал он.

Отметим, что поддержать Нурбека Токтакунова к зданию милиции пришли юрист Сания Токтогазиева, правозащитница Динара Ошурахунова, активисты Айсулуу Кудайбердиева, Рита Карасартова, Улан Усеин и другие.

Напомним, что Первомайский районный суд признал его виновным по статье 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях за оскорбление всех судей Кыргызстана. Нурбека Токтакунова арестовали на пять суток.