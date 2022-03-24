Юриста Нурбека Токтакунова арестовали на пять суток за оскорбление судей

В Первомайском районном суде Бишкека завершился процесс в отношении адвоката Нурбека Токтакунова. Информацию 24.kg подтвердили его коллеги.

Отметим, что Токтакунова обвиняют в мелком хулиганстве, которое выражается в оскорблении всех судей страны. Ему инкриминируется «нецензурная брань (в том числе ругательство) в общественном месте».

Ранее на митинге возле посольства России в Кыргызстане Нурбек Токтакунов заявил, что решение о запрете проведения акций возле здания дипмиссии является антиконституционным. Он также эмоционально высказался в отношении судей Кыргызстана и назвали их «никем».

На своей странице в Facebook адвокат написал, что ругательство в отношении судей действительно было, только в литературной форме.

Первомайский районный суд принял решение арестовать Нурбека Токтакунова на пять суток.